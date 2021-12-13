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"Якого біса": Кличко засумнівався, що Ломаченко в бою з Коммі представляв Україну

13 грудня 2021, 06:49

Після поєдинку з ганцем Ломаченко святкував перемогу не з прапором України, а з червоно-жовто-червоним прапором Білгород-Дністровського — рідного міста боксера.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко вийшов з жовто-червоним прапором свого рідного міста Білгород-Дністровського / Фото instagram.com/lomus_official

Ексчемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко розкритикував рішення Василя Ломаченка, який став Інтерконтинетальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації, вийти на церемонію оголошення переможця не з прапором України, а зі стягом свого рідного міста Білгород-Дністровського.

Володимир Кличко перепостив у Twitter повідомлення про те, що після бою з ганцем Річардом Коммі Ломаченко вийшов на церемонію оголошення переможця без українського прапора, хоча зазвичай переможці використовують національний прапор. Замість цього Ломаченко вийшов з жовто-червоним прапором свого рідного міста Білгород-Дністровського.

"Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він свою країну, не використовуючи її прапор? Якого біса (WTF, - ред.)" - написав Кличко.

Також боксер процитував визначення з Вікіпедії, згідно з яким патріотизм або національна гордість – це почуття любові, відданості, прихильності до Батьківщини.

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До слова, багатьох українців обурив вчинок Ломаченка. У соцмережах пишуть:

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"Після перемоги над Коммі Ломаченко накинув на плечі замість прапора України прапор Аккермана. "Спасибі, що не кацпський триколор"...

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"Сьогодні вночі громадянин України Ломаченко переміг у поєдинку з ганцем Коммі. Допоможіть знайти на фото прапор України у Василя, а то я нічого не бачу. Прапор м. Білгород-Дністровський є. А де національний?"

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"Боксер Ломаченко вийшов на бій в Нью-Йорку проти Коммі з прапором "держави Аккерман", міста Білгород-Дністровського Одеської області, звідки він родом. А якби народився в якому-небудь селі, де ні прапора, ні герба. Біда була б. Ось як ковбасить малороса від жовто-блакитного".

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"Геополітичний скандал! Шанувальник московських попів та колорадських стрічок Василь Ломаченко після чергового бою в Нью-Йорку відмовився брати до рук прапор України, натомість виніс на ринг щось дуже схоже на прапор Іспанії, що пізніше виявилося прапором міста Аккерман Одеської області. Такий самий прапор боксер вивісив і в своєму дорогому маєтку у місті Лос-Анжелес (Каліфорнія)... Сподіваюся, українські вболівальники гідним чином оцінять тугу Василя за рідним Аккерманом на далекій Лос-Анжелесщині, де боксер "вимушено" проживає, сумуючи за рідними бєрьозкамі та осінамі..."

Як повідомляв Главред, у Нью-Йорку український боксер Василь Ломаченко переміг ганця Річарда Коммі у легкій ваговій категорії. Поєдинок, який проходив з перевагою українця, тривав всі 12 раундів. Ломаченко здобув перемогу над своїм опонентом одноголосним рішенням суддів.

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Володимир Кличко прапор України Василь Ломаченко Новини боксу
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