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Варіант "операції прикриття": експерт про несподівану версію "загибелі" льотчика РФ

Олексій Тесля
20 лютого 2024, 12:44
Михайло Жирохов нагадав про те, що іспанські джерела плутаються у віці тієї людини, яка загинула.
Мі-8 ВКС РФ, Максим Кузьмінов
З'явилася інформація про загибель Максима Кузьмінова / Колаж: Главред, фото: скріншот

Військовий експерт Михайло Жирохов прокоментував інформацію про те, що в Іспанії загинув військовий льотчик РФ Максим Кузьмінов, який раніше перегнав в Україну військовий вертоліт окупант.

Як підкреслив він в ефірі Radio NV, інформація про вбивство Кузьмінова в Іспанії може бути спеціальною операцією з його прикриття.

"Я скажу неочевидну річ: я, наприклад, дуже скептично ставлюся до цих повідомлень. Якщо уважно аналізувати, стежити за подіями, то на моїй пам'яті це вже третє повідомлення західної преси про вбивство цього льотчика-перебіжчика. Наприклад, зараз ця інформація не верифікована", - підкреслив він.

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Експерт нагадав про те, що іспанські джерела навіть плутаються у віці тієї людини, яка загинула. Вони всі пишуть про 33 роки, а насправді пілоту 28. Є ще деякі деталі, які можуть говорити про те, що ця інформація не є достовірною.

Він вважає, що реакції з боку України також була прогнозована: "Зараз дуже вдалий момент, коли ЗМІ розтягнули цю новину, оголосити цього льотчика загиблим і поставити в публічному полі крапку, для того, щоб надалі не повертатися до його безпеки та забезпечення".

"Я не буду здивований, якщо через деякий час може бути таке, що це була вдала операція прикриття. Це стандартна практика всіх спецслужб світу останні років 200", - додав Жирохов.

Хто такий Михайло Жирохов

Михайло Жирохов – (нар. 19 листопада 1974 року, Комсомольське, Донецька область) – український історик та журналіст. Є автором близько 300 друкованих праць в періодичних виданнях України, Росії, Чехії, Сербії та інших країн, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Кузьмінову пропонували залишитися в Україні. Як повідомлялося, він був убитий 13 лютого в іспанському місті Вільяхойоса. Чоловіка знайшли з 12 отворами від куль.

Раніше стали відомі подробиці про вертоліт Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем. Родичів російських пілотів, які опинилися в Україні, в РФ ніяк не інформують про їхню долю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мі-8 РФ віз запчастини до "сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.

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війна Росії та України Михайло Жирохов
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