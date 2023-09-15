Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем: нові деталі гучної спецоперації

Стали відомі нові подробиці перельоту російського військового вертольота Мі-8 в Україну разом з екіпажем.
За даними Telegram-каналу Baza, у вертольоті Мі-8, який пілот Максим Кузьмінов перегнав в Україну, перебували ще двоє військовослужбовців. Їх називають по іменах: Микита і Хуршед.
Микита закінчив Воронезьку Військово-повітряну академію ім. Жуковського і Гагаріна. Відзначається, що друзі і знайомі чоловіки називають його "зразковим сім'янином" і "адекватним роботягою".
Хуршед - уродженець Узбекистану, який приїхав на навчання в РФ і закінчив Сизранське льотне училище. Про нього друзі і знайомі теж "відгукуються тільки позитивно".
Обом чоловікам по 28 років, як і Кузьмінову. Родичів в РФ ніяк не інформують про їхню долю.
Деталі перельоту Мі-8 РФ в Україні
Раніше повідомлялося, що про переліт в Україну домовився 28-річний капітан і командир вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов.
Разом з пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить вертоліт. В результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.
Раніше з'явилися деталі здачі ГУР вертольота РФ з екіпажем. Розвідники ГУР показали російського пілота, який передав Україні вертоліт Мі-8АМТШ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мі-8 РФ віз запчастини до "сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.
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