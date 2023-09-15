УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем: нові деталі гучної спецоперації

Олексій Тесля
15 вересня 2023, 16:52 оновлено 15 вересня, 17:18
121
Родичів російських пілотів, які опинилися в Україні, в РФ ніяк не інформують про їхню долю.
Мі-8
Мі-8 РФ перелетів в Україну / Колаж: Главред, Фото: Українська правда , mil.ru

Стали відомі нові подробиці перельоту російського військового вертольота Мі-8 в Україну разом з екіпажем.

За даними Telegram-каналу Baza, у вертольоті Мі-8, який пілот Максим Кузьмінов перегнав в Україну, перебували ще двоє військовослужбовців. Їх називають по іменах: Микита і Хуршед.

Микита закінчив Воронезьку Військово-повітряну академію ім. Жуковського і Гагаріна. Відзначається, що друзі і знайомі чоловіки називають його "зразковим сім'янином" і "адекватним роботягою".

відео дня

Хуршед - уродженець Узбекистану, який приїхав на навчання в РФ і закінчив Сизранське льотне училище. Про нього друзі і знайомі теж "відгукуються тільки позитивно".

Обом чоловікам по 28 років, як і Кузьмінову. Родичів в РФ ніяк не інформують про їхню долю.

Деталі перельоту Мі-8 РФ в Україні

Раніше повідомлялося, що про переліт в Україну домовився 28-річний капітан і командир вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов.

Разом з пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить вертоліт. В результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.

Раніше з'явилися деталі здачі ГУР вертольота РФ з екіпажем. Розвідники ГУР показали російського пілота, який передав Україні вертоліт Мі-8АМТШ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мі-8 РФ віз запчастини до "сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Ми-8 Військовий вертоліт війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем: нові деталі гучної спецоперації

Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем: нові деталі гучної спецоперації

16:52 Україна
Путіна змусять вдарити ядеркою по Україні, щоб потім "здути" його - Жданов

Путіна змусять вдарити ядеркою по Україні, щоб потім "здути" його - Жданов

16:51 Україна
Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени - WSJ

Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени - WSJ

16:36 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:20

"Обстріли РФ можуть змінити ситуацію": в "Укренерго" дали поради українцям на зиму

17:10

"Список широкий": Жданов розповів, яку зброю РФ хоче отримати від КНДР

16:52

Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем: нові деталі гучної спецоперації

16:51

Путіна змусять вдарити ядеркою по Україні, щоб потім "здути" його - Жданов

16:40

Все, що ви хотіли знати про грузді: різновиди, де шукати і як засолити на зиму

Снаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег ЖдановСнаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег Жданов
16:36

Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени - WSJ

16:29

Як заспокоїти кішку під час тічки: прості способи вигнати фурію з домашньої улюблениці

16:21

Україна повернула тіла 51 загиблого українського воїна

16:13

Як українською назвати мінімаркет: Авраменко озвучив чарівне слово

Реклама
15:50

Шуфричу світить 15 років за ґратами: деталі підозри та "знахідок" у будинку нардепаФото

15:45

Путін заклянчив у України перемовини і вибухнув абсурдною "погрозою"

15:40

"Може, коли хоче": Лорак подякували за безпілотник в Євпаторії

15:29

Що покласти під подушку від поганих снів: 3 кращих оберега від кошмарів

15:28

Взимку Україна може зіштовхнутись із російською армією нового зразка - Жданов

15:19

Єфросиніну засудили до 7 років позбавлення волі в Росії

15:03

Що потрібно взяти в руки 17 вересня, щоб відігнати злі сили: прикмети і заборони

15:01

Навесні зведуть з розуму будь-кого: що покласти в лунку при посадці тюльпанів восени

14:49

РФ може готувати ракетний удар: у ПС попередили про небезпеку і розкрили деталі

14:41

"Та вас таких вбивати треба": у Росії окупант жбурнув гранату в дітейВідео

14:14

Рішення щодо Taurus - протягом 1-2 тижнів: ФРН надасть Києву далекобійні ракети

Реклама
14:00

Окупанти тероризують цивільні судна в Чорному морі та скидають авіабомби

13:54

Яніна Соколова. Ракетний пендель "другій армії світу"Відеоблоги

13:40

Кличко зустрівся з головою Єврокомісії фон дер Ляєн: йшлося про підтримку вступу України до Євросоюзу

13:35

Побачите колір, якого не існує в природі: оптична ілюзія на 30 секунд

13:12

Україна вижене Чорноморський флот, переваги в морі у ворога вже немає - Подоляк

12:53

Життєво важлива порада від Наталії Холоденко: як навчитися відмовляти людині

12:51

Віталій Кличко зустрівся з Шольцем: обговорили передачу Україні далекобійних ракет

12:49

Ігор Ніколаєв екстрено загримів у реанімацію: у чому причина

12:41

РФ скинула авбомбу по житловому кварталу Нової Каховки: є постраждаліВідео

12:39

"ATACMS приїдуть раніше": Жданов розповів, що може прискорити поставки ракет

12:34

"Смішна була б смерть": Леся Нікітюк показала, як мало не загинула на зйомках шоуВідео

12:23

Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024-й: що буде з зарплатами, пенсіями і прожитковим мінімумом

12:13

ЗСУ розтрощили ВДК "Мінськ" та підводний човен РФ у Севастополі - розвідка Британії

12:03

"Всі наші зусилля будуть зведені до нуля": Жданов пояснив, чим загрожує союз Путіна і Кіма

11:57

"Мама" Сердючки влаштувала без спідниці "ураган" для охоронців і фанатів на концертіВідео

11:03

Нова атака дронами: у Повітряних силах розповіли, чому безпілотники ворога нишпорили на Хмельниччині

10:56

Київ і Одеса - в зоні ризику: яким містам взимку загрожують проблеми зі світлом

10:21

Зеленський виступить на дебатах Генасамблеї та Радбезу ООН: названо дати

10:14

"Господи, Бабкін ще більше пробив дно": співака в Мережі звинуватили в плагіаті тексту для пісні

09:42

СБУ проводить обшуки у Нестора Шуфрича в рамках справи про держзраду - ЗМІ

Реклама
09:26

Окупантів оточили і знищили: військові розкрили деталі звільнення Андріївки

09:19

"Мені кажуть стати на коліна і облизати туфлі влади": Назаров поглумився над "патріотами"-росіянамиВідео

09:18

Гороскоп на завтра 16 вересня 2023: Овнам - пора економити, Близнюкам - стрес

08:48

В Україні ліквідовано вже другого командира елітного 247-го полку ВДВ

08:32

Путін і Кім Чен Ин: неадеквати один одному допомагають вже давноПогляд

08:30

На Рош ха-Шана в Ізраїлі з’явиться "Пряник Кошерний", виготовлений на заводі HD-group новости компании

08:21

Скільки доведеться заплатити за комуналку в сезон: що сталося в Україні

08:06

Простіше не придумаєш: переможець "Майстер Шеф" розкрив секрет приготування соковитих курячих котлет з лимоном

07:56

Офіційно: ЗСУ взяли під контроль Андріївку під Бахмутом

07:30

У РФ - великі проблеми: в ISW розповіли, що означає знищення С-400 в Криму

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти