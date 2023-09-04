Як переманили гелікоптер Мі-8 ВКС РФ в Україну: у ГУР розповіли подробиці

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі спецоперації під кодовою назвою "Синиця", в рамках якої російський пілот Мі-8 ВКС РФ перегнав гелікоптер в Україну.
28-річного пілота, капітана і командира цього вертольота Мі-8 звуть Максим Кузьмінов. Він назвав головним мотивом свого вчинку категоричне несприйняття агресивної війни Кремля, повідомляє Telegram-канал ГУР МОУ.
Українські розвідники представили документальний фільм "Збиті льотчики Росії", в якому, зокрема, розкривається обличчя цього пілота.
Кузьмінов розповіла, що він летів в Україну на гранично низькій висоті.
Російський пілот служив в 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ-в/ч 13984 з пунктом постійної дислокації в Приморському краї.
"Я зв'язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію. Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі й почали планувати мій переліт", - розповів Кузьмінов.
Також він зазначив, що ризиковану операцію вдалося зберегти в таємниці та успішно завершити, оскільки ГУР змогла організувати безпечний коридор:
"Я зрозумів, що перебуваю поруч з кордоном, тобто я передав своє місцезнаходження... Перелетів на гранично малій висоті в режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Напевно, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів успішно, приземлився", - сказав Кузьмінов.
Він зазначив, що категорично не сприймає повномасштабну військову агресію РФ проти України, і не хоче бути причетним до військових злочинів.
"Те, що зараз відбувається - це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе в цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Весь світ допомагає, тому що розуміє, що, передусім, треба цінувати людське життя... ніхто не хоче цієї війни", - пояснив він.
Також Кузьмінов закликає інших російських пілотів наслідувати його приклад, і підкреслює, що вони "анітрохи не пошкодують".
Дивіться відео - Фільм Збиті льотчики Росії:
У ГУР нагадали, що Україна надає всі передбачені міжнародним правом, державним законодавством та відповідними держпрограмами гарантії безпеки та винагороди російським льотчикам, які переправлять в Україну справну авіатехніку.
Спецоперація ГУР з російським гелікоптером Мі-8
Раніше Главред писав, що Мі-8 РФ приземлився в Україні. Цей вертоліт Збройних сил країни-агресора Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.
Стало відомо, що ця операція тривала понад 6 місяців, а сам Мі-8 сів у Харківській області. Україна виманила російського пілота. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ, але приземлився на українській території.
Мі-8 залишився в Україні разом з деталями до літаків-винищувачів, які повинен був доставити росіянам.
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