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Убивство льотчика РФ в Іспанії: Кузьмінову пропонували залишитися в Україні - Данілов

Анна Ярославська
20 лютого 2024, 09:02
Максим Кузьмінов був убитий 13 лютого в іспанському місті Вільяхойоса. Чоловіка знайшли з 12 отворами від куль.
Олексій Данилов, Максим Кузьмінов
Олексій Данілов заявив, що в Україні Максим Кузьмінов був би захищений / Колаж: Главред, фото: РНБО, скріншот

Російському льотчику Максиму Кузьмінову, який передав вертоліт Мі-8 Києву і нещодавно загинув в Іспанії, пропонували залишитися в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він підкреслив, що на території нашої держави російський льотчик "точно був би захищений".

"Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він залишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони (росіяни. - ред.) так тут могли б бешкетувати, як це сталося в Іспанії", - сказав Данілов в інтерв'ю Українській правді.

За словами секретаря РНБО, необхідно дочекатися висновків іспанської сторони щодо інциденту.

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Що відомо про Максима Кузьмінова та його смерть

23 серпня 2023 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив, що російський вертоліт Мі-8 приземлився на території України. Ворожий борт перегнав російський пілот Максим Кузьмінов, який контактував з українською розвідкою впродовж шести місяців, щоб втекти з Росії разом із вертольотом.

Спецоперація "Синиця" відбулася 9 серпня 2023 року. Льотчику обіцяли нові документи та грошову винагороду в розмірі 500 тисяч доларів.

2 жовтня 2023 року росЗМІ повідомили, що ГРУ наказало ліквідувати російського пілота Максима Кузьмінова.

19 лютого 2024 року Юсов у коментарі повідомив про загибель росіянина Максима Кузьмінова. Причини смерті росіянина він не уточнив.

Незадовго до цього проросійське італійське видання Il-corrispondente розповіло, що російського льотчика було вбито 13 лютого в іспанському місті Вільяхойоса. Чоловіка знайшли з 12 отворами від куль. Тіло Кузьмінова нібито переїхав автомобіль.

14 лютого іспанське видання ABC повідомило, що 13 лютого близько 17:00 у Вільяхойосі нібито було знайдено тіло 33-річного українця. Також слідчі знайшли спалений автомобіль у сусідньому місті Кампельо. У ЗМІ зазначили, що перша гіпотеза про причину смерті чоловіка - зведення рахунків.

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