У Запоріжжі розстріляли чиновника міськради: що відомо про інцидент

Уранці у вівторок, 11 червня, у Запоріжжі невідомий розстріляв місцевого чиновника Максима Денщика - він помер у лікарні, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Невідомий розстріляв місцевого чиновника Максима Денщика - ЗМІ / колаж Главред, фото Telegram, ua.depositphotos.com

У вівторок, 11 червня, у Запоріжжі невідомий зловмисник вчинив замах на місцевого чиновника, і від отриманих вогнепальних ран він помер у лікарні. Таке повідомлення опублікували у Facebook представники Главку Національної поліції в Запорізькій області.

"11 червня о 07:55 до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка. Працівники поліції встановили, що біля під'їзду багатоповерхівки невідома особа з вогнепальної зброї здійснила постріли у місцевого посадовця та втекла. чоловіка було доставлено до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги", - розповіли копи.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що зловмисник зробив чотири постріли в потерпілого. Як пише портал "РБК-Україна", йдеться про Максима Денщика - чиновника Запорізької міської ради. Він обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення. За даними журналістів, у травні 2024 року його тимчасово відсторонили від обов'язків на час проведення службового розслідування.

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