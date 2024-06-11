У Запоріжжі розстріляли чиновника міськради: що відомо про інцидент

У вівторок, 11 червня, у Запоріжжі невідомий зловмисник вчинив замах на місцевого чиновника, і від отриманих вогнепальних ран він помер у лікарні. Таке повідомлення опублікували у Facebook представники Главку Національної поліції в Запорізькій області.
"11 червня о 07:55 до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка. Працівники поліції встановили, що біля під'їзду багатоповерхівки невідома особа з вогнепальної зброї здійснила постріли у місцевого посадовця та втекла. чоловіка було доставлено до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги", - розповіли копи.
Пізніше в Нацполіції повідомили, що зловмисник зробив чотири постріли в потерпілого. Як пише портал "РБК-Україна", йдеться про Максима Денщика - чиновника Запорізької міської ради. Він обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення. За даними журналістів, у травні 2024 року його тимчасово відсторонили від обов'язків на час проведення службового розслідування.
Що таке Запорізька міськрада?
Запорізька міська рада - орган місцевого самоврядування Запорізької міської громади в Запорізькій області. Адміністративний центр - місто Запоріжжя, повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Бердянську підірвали колаборанта у власному авто. Під авто людини, яка була причетна до тортур над українськими полоненими, було закладено вибухівку.
Як повідомлялося раніше, у Москві підірвали машину екс-співробітника СБУ Прозорова. Василь Прозоров був госпіталізований з важкими пораненнями ніг.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли подробиці знищення зрадника Михайла Філіпоненка, який раніше служив у російських окупантів на посаді "міністра внутрішніх справ" терористичної "ЛНР".
Інші новини:
- Загроза краху оборони України: у Bloomberg оцінили критичну ситуацію в країні
- Знищення Трипільської ТЕС: у ЗСУ розкрили, наскільки небезпечна ракета Х-69
- Не залишиться танків і бойових машин: аналітики дали прогноз війни до 2025 року
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред