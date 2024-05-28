РФ вдарила ракетою Х-59 по аеропорту Запоріжжя: повністю зруйновано термінал

За результатами влучання ворожої ракети в термінал аеропорту Запоріжжя прокуратура почала розслідування.

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РФ вдарила ракетою по аеропорту Запоріжжя / t.me/pgo_gov_ua

Російська окупаційна армія завдала удару по Запорізькому міжнародному аеропорту. Зруйновано будівлю терміналу.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, армія РФ вдарила по аеропорту ракетою Х-59 26 травня близько 16:00.

За результатами влучання ворожої ракети в термінал аеропорту Запоріжжя прокуратура почала розслідування.

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Кримінальне провадження порушено за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За інформацією ОК "Південь", ворог здійснив ракетний удар по аеропорту крилатою ракетою Х-59. Люди не постраждали.

Аеропорт Запоріжжя Міжнародний аеропорт Запоріжжя розташований у межах міста на схід на відстані близько 15 км від центральної частини Запоріжжя по Донецькому шосе. Пасажиропотік аеропорту 2021 року становив 617,5 тис. осіб. Має дві злітно-посадкові смуги (армобетонну та ґрунтову). З 24 лютого 2022 року закритий у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Зруйнований внаслідок ракетної атаки російських окупаційних військ 26 травня 2024 року.

Удар РФ по Україні 26 травня 2024 року

Країна-агресор Росія в ніч з 25 на 26 травня завдала масованого повітряного удару з використанням ракет і ударних безпілотників моделі Shahed. Російські дрони масово почали летіти в бік України ще ввечері 25 травня. Приблизно опівночі Повітряні сили повідомили про зліт п'яти бортів "Ту-22М3" з аеродрому "Оленья" на Кольському півострові.

Основною метою російської атаки було місто Старокостянтинів (Хмельницька область), біля якого розташований один із найбільших українських військових аеродромів.

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