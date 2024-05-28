РФ вдарила ракетою Х-59 по аеропорту Запоріжжя: повністю зруйновано термінал

Російська окупаційна армія завдала удару по Запорізькому міжнародному аеропорту. Зруйновано будівлю терміналу.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, армія РФ вдарила по аеропорту ракетою Х-59 26 травня близько 16:00.
За результатами влучання ворожої ракети в термінал аеропорту Запоріжжя прокуратура почала розслідування.
Кримінальне провадження порушено за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За інформацією ОК "Південь", ворог здійснив ракетний удар по аеропорту крилатою ракетою Х-59. Люди не постраждали.
Аеропорт Запоріжжя
Міжнародний аеропорт Запоріжжя розташований у межах міста на схід на відстані близько 15 км від центральної частини Запоріжжя по Донецькому шосе.
Пасажиропотік аеропорту 2021 року становив 617,5 тис. осіб. Має дві злітно-посадкові смуги (армобетонну та ґрунтову).
З 24 лютого 2022 року закритий у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.
Зруйнований внаслідок ракетної атаки російських окупаційних військ 26 травня 2024 року.
Удар РФ по Україні 26 травня 2024 року
Країна-агресор Росія в ніч з 25 на 26 травня завдала масованого повітряного удару з використанням ракет і ударних безпілотників моделі Shahed. Російські дрони масово почали летіти в бік України ще ввечері 25 травня. Приблизно опівночі Повітряні сили повідомили про зліт п'яти бортів "Ту-22М3" з аеродрому "Оленья" на Кольському півострові.
Основною метою російської атаки було місто Старокостянтинів (Хмельницька область), біля якого розташований один із найбільших українських військових аеродромів.
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