У захопленому Бердянську підірвали машину з організаторкою "виборів" Путіна

У середу, 6 березня, в тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) прогримів вибух. Згідно з наявними даними, було ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів, які там захотіла країна-агресор РФ. Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
За її словами, напередодні "виборів" диктатора Путіна, а також після цього інциденту, окупанти будуть кратно збільшувати число силових відомств і кількість персоналу в них.
"Тому вкотре закликаємо бердянців бути обачними та обережними. Уникати великого скупчення людей, представників "виборчих" комісій та самих дільниць. Не виключені провокації з боку окупантів", - написала Галіцина.
Як пишуть місцеві Telegram-канали, підірваною виявилася якась Олена Валеріївна Ільїна 1969 року народження, яка проживала в Бердянську. Російські окупанти оперативно опублікували відео з місця вибуху.
За їхньою версією, вранці під машину жінки було закладено саморобний вибуховий пристрій.
Загарбники стверджують, що пристрій спрацював, коли жінка сіла в салон автомобіля. Від отриманих травм вона померла в лікарні.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 8 листопада в тимчасово окупованому Луганську було знищено відомого зрадника, колишнього начальника "народної міліції" так званої "ЛНР" і "депутата народної ради ЛНР" Михайла Філіпоненка. Колаборанта підірвали в його автомобілі, куди було закладено вибухівку.
Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли подробиці знищення зрадника Михайла Філіпоненка, який раніше служив у російських окупантів на посаді "міністра внутрішніх справ" терористичної "ЛНР".
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