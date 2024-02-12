Писав доноси і "віджимав" бізнес: у Бердянську ліквідували місцевого колаборанта

Як саме ліквідували зрадника, наразі невідомо. Місцеві канали в Telegram пишуть, що його могли отруїти.

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Олександр Галій писав доноси окупаційній владі про українських патріотів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/berdmisk

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідовано місцевого колаборанта Олександра Галія на прізвисько Саня Спичкин. Він перейшов на бік ворога ще на початку російського вторгнення і допомагав окупантам відбирати у місцевих мешканців бізнес і майно. Про це повідомила у Facebook голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.

Зрадник доносив окупаційній владі про українських патріотів, які залишилися жити в місті.

Олександр Галій / facebook.com/berdmisk

"Утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. Так, у Бердянську 10 лютого раптово пішов із життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним із перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками", - зазначила Галіцина.

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До вторгнення російських військ в Україну зрадник займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів.

"Зрадникам України слід знати і пам'ятати, що така доля може спіткати кожного з них", - ідеться у повідомленні.

Як саме ліквідували колаборанта, наразі невідомо. Місцеві канали в Telegram пишуть, що його могли отруїти.

Як повідомляв Главред, 8 листопада в тимчасово окупованому Луганську було знищено відомого зрадника, колишнього начальника "народної міліції" так званої "ЛНР" і "депутата народної ради ЛНР" Михайла Філіпоненка. Колаборанта підірвали в його автомобілі, куди було закладено вибухівку.

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли подробиці знищення зрадника Михайла Філіпоненка, який раніше служив у російських окупантів на посаді "міністра внутрішніх справ" терористичної "ЛНР".

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