Дипломат пояснив, чому Захід не ліквідує Путіна на тлі ризику війни з РФ

Європейці хочуть бути готовими до негативних сценаріїв, але не хочуть, щоб війна з Росією почалася раніше, ніж вони підготуються.

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Замах на Путіна є небезпечним через наслідки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Народний депутат України, дипломат Богдан Яременко пояснив, чому НАТО, бачачи загрозу з боку Росії, не робить кроків на випередження. Зокрема - не ліквідує російського диктатора Путіна або не дестабілізує ситуацію в країні-агресорі РФ.

За його словами, зобов'язання правових демократичних країн - бути відповідальними та ухвалювати рішення з огляду на аналіз далеких наслідків.

"Замах на російського лідера є небезпечною річчю через складність аналізу наслідків. Тим більше, для західних демократій не характерні такі акції, як замовні вбивства, ліквідації тощо, тому що це суперечить базовим принципам", - сказав Яременко під час чату на Главреді.

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Крім того, поки країни НАТО не ведуть гарячу фазу війни з Російською Федерацією, вони уникають кроків, які, на їхню думку, можуть втягнути їх у пряму військову конфронтацію з Росією, тобто прискорити той можливий негативний сценарій, який вони бачать.

"До того ж військове планування не означає, що всі сценарії, які бачать на Заході, невідворотні. Навпаки, чим краще ти готовий до певних проблем, тим менше шансів, що вони виникнуть. Якби ми були готові до війни з Росією, очевидно, вона не почалася б. Великою мірою війна сталася тому, що Україна була до неї не готова", - вважає Яременко.

Дипломат додав, що європейці зараз хочуть бути готовими до негативних сценаріїв, але абсолютно не хочуть, щоб війна з Росією або будь-яким іншим серйозним гравцем почалася раніше, ніж вони підготуються, або почалася взагалі, якщо її просто можна уникнути.

Війна Росії і НАТО

Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому 2024 року. Про це писало німецьке видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу.

У документі детально викладається можливий "шлях до конфлікту" між Росією та НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал німецьких журналістів видання Bild заснований на документі, де прописано навчальний сценарій.

Прокоментували статтю і в Росії. Зокрема, у МЗС РФ вибухнули образами і сказали, що матеріал - "гороскоп".

Колишній керівник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії, полковник у запасі Геміш де Бреттон-Гордон заявив, що в Росії вже циркулюють чутки, згідно з якими окупанти можуть піти в наступ в Україні, щоб спробувати переламати хід війни. Якщо Захід не озброїть Україну, через кілька років може вибухнути війна Москви і НАТО.

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