'Путін буде ліквідований': історик розповів про плани російської еліти

Алфьоров каже, що Путін перейшов межу, і російські еліти вже потребують іншого лідера.

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Історик розповів про загибель Путіна / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

Історик Олександр Алфьоров заявив, що президент Росії Володимир Путін приречений або на відсторонення від влади, або навіть на фізичну ліквідацію.

"Я просто переконаний, що він буде ліквідований. Вся російська система побудована на тому, що є лідер-хазяїн і він починає так себе почувати, що стає на заваді елітам. Давайте проаналізуємо, хто з російських правителів помер власною смертю? Микола ІІ - розстріляний, Ленін - помер в результаті поширення нейросифілісу і замаху, коли в нього всадили обойму. Сталін з інсультіком в кабінеті прильог, за наказом Берії його перекладали з ліжка на ліжко вниз головою, щоб він таки подох. Хрущова - відсторонили, Брєжнєв помер своєю смертю. Потім Черненко й Андропов - рибкою, кажуть, отруїли. Потім Горбачов і Єльцин, яких відсторонили", - розповів історик для РБК-Україна.

Алфьоров каже, що Путін перейшов межу, і російські еліти вже потребують іншого лідера.

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"Їх позбавили по суті бізнесу, вони під санкціями. Вони можуть зараз заробляти тільки на внутрішньому ринку - на нафті, газі. Російські бізнесмени розуміють, що їхній заробіток пов'язаний із крихтами зі столу хазяїна. Чи буде Путін вбитий чи відсторонений, так як Хрущов, чи Єльцин - ми не знаємо. Але, скоріш за все, Путін своєю смертю не помре", - припустив історик.

Нагадаємо, що Володимир Путін цинічно назвав війну в Україні "громадянською" та згадав про "братні народи". Російський диктатор вкотре повторив наратив про "братні народи" і заявив, що зараз в Україні йде "громадська війна".

ЗМІ повідомили про проліт ударних дронів над резиденцією Путіна. Українські сили оборони постійно працюють над покращенням технічних можливостей дронів, що дозволяє їм долітати вглибину Росії.

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