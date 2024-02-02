Після прямого влучання 18 російських окупантів загинули одразу, ще двоє – у важкому стані.

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ЗСУ ліквідували у Брянську групу співробітників ФСБ, яких готували до війни в Україні/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, УНІАН

Українські військові ліквідували групу співробітників ФСБ РФ у районі Брянська в країні-агресорці Росії. Окупанти якраз проходили підготовку для відправлення на війну проти України, коли до них прилетів "сюрприз".

Внаслідок прямого влучання майже два десятки російських окупантів загинули відразу, ще двоє перебувають у важкому стані. Про це розповів полковник Збройних сил України Анатолій Штефан.

Він зазначив, що українські воїни прорідили ряди російської ФСБ 31 січня.

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"У районі населеного пункту Брянськ ліквідована група співробітників ФСБ РФ, яка проходила формування для участі в бойових діях на території України. 18 співробітників – "200", двоє співробітників – "300" (важкі). Швидко повертаються додому. Блискуче влучання. Слава Україні та її воїнам", – зазначив Штефан.

Раніше повідомлялося, що партизани приспали та ліквідували 17 окупантів у Маріуполі. Після цього окупанти терміново заборонили продавати алкоголь російським військовим у Маріуполі.

Нагадаємо, у мережі розповіли про ліквідацію генерала РФ під час удару по аеродрому "Бельбек" у Криму. За даними російських пабліків, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, серед них – російський генерал Олександр Татаренко.

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