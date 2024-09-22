РФ намагається захистити 'міст Путіна: на захопленій Тузлі помітили вежі-трансформери

Ворог намагається посилити захист Кримського мосту за допомогою ЗРПК Панцир-С1М.

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Окупанти намагаються прикрити Кримський міст з острова Тузла / Центр журналістських розслідувань

На окупованому агресором Росією острові Тузла біля Кримського мосту були помічені засоби протиповітряної оборони ЗРПК Панцир-С1М, які встановили на металеві вежі-трансформери. Висота веж може становити приблизно 30-35 метрів.

Як повідомив Центр журналістських розслідувань, вежі встановлені вздовж Кримського мосту на ділянці, яка прокладена островом Тузла, що захопили росіяни.

"Судячи з фото- і відеоматеріалів, які перебувають у відкритому доступі, протягом тижня окупанти встановили дві металеві вежі вздовж мосту на ділянці, прокладеній островом Тузла", - зазначено в повідомленні. відео дня

Який вигляд має захист Кримського мосту / Центр журналістських розслідувань

Журналісти припустили, що окупанти будуть і надалі зводити подібні вежі, оскільки на будівельному майданчику з боку Керчі було помічено близько 10 секцій-трансформерів.

Коротко про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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