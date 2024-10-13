Бони, що захищали Кримський міст, віднесло в море

Плавучі бонові споруди розміщували паралельно Кримському мосту.

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"Захист" Кримського мосту віднесло в море / Колаж Главреда. Фото: Крим. Реалії

Бонові загородження, покликані нібито захистити Кримський міст від можливих ударів українських дронів, віднесло в море. Фото публікує проект "Крим. Реалії".

На кількох кадрах видно, як фрагменти бонових загороджень дрейфують у районі міської набережної Керчі.

Частину бонових загороджень морська течія прибила до берега в центральному районі Керчі.

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Влітку 2024 року РФ почала розміщувати баржі на південному боці Керченського мосту, пізніше з'явилися додаткові баржі та плавучі бонові споруди, що йдуть паралельно мосту.

Кримський міст - останні новини на тему

Російські окупанти продовжують зміцнювати оборону Кримського мосту, намагаючись захистити його від можливих атак з боку України. Речник ВМСУ Плетенчук зазначав, що наразі росіяни охороняють Кримський міст усіма наявними засобами, зокрема, системами ППО, які щільно розташовані одна біля одної, а також ворог почав використовувати авіацію, щоб захистити міст ще з води.

Раніше стало відомо, що Росія готується до масштабної атаки на Кримський міст. У районі переправи встановлено дві установки ППО "Панцир" та інші системи оборони.

При цьому, як пояснив капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко, щоб перерізати можливість окупантів використати спорудження Керченського мосту як логістичну переправу для постачання російських окупаційних військ, треба його знищити. Окупанти усвідомлюють, що такі удари можуть бути.

До цього з'явилися докази, що Кримський міст буквально розвалюється на очах після того, як по ньому було завдано кілька ударів Силами оборони України.

Президент Володимир Зеленський не приховував, що Кримський міст залишається ціллю номер один для атак українських військових.

Кримський міст - характеристики конструкції / Інфографіка: Главред

Атаки ЗСУ на Крим Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще в липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії в Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже кілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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