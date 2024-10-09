Ворог готується до ударів по Кримському мосту: Плетенчук вказав на важливу деталь

Ворог стурбований можливими ударами з боку українських сил по Кримському мосту.

https://glavred.net/war/vrag-gotovitsya-k-udaram-po-krymskomu-mostu-pletenchuk-ukazal-na-vazhnuyu-detal-10603685.html Посилання скопійоване

Росіяни готуються до атаки на Кримський міст / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/Taclbery

Російські окупанти продовжують укріплювати оборону Кримського мосту, намагаючись захистити його від можливих атак з боку України. Про це розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері Громадського радіо.

Плетенчук зазначає, що зараз росіяни охороняють Кримський міст усіма наявними засобами, зокрема, системами ППО, які щільно розташовані одна біля одної, а також ворог почав використовувати авіацію, щоб захистити міст ще з води.

"Охороняти міст авіацією значно дорожче та складніше, але вони це роблять", — додає експерт. відео дня

Дмитро Плетенчук пояснює, що для росіян Кримський міст - основна артерія зʼєднання з РФ, якщо дивитися на це з технічної точки зору. Водночас є ще й ідеологічна частина, яка не менш важлива для росіян у війні.

"На таких обʼєктах тримається режим Путіна. Тому вони його щільно охороняють, цей факт потрібно визнати", - підкреслює речник.

Кримський міст/ Инфографика: Главред

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Удари по Кримському мосту - останні новини

Нагадаємо, 8 жовтня Україна відзначала другу річницю підриву Кримського мосту. Олексій Голобуцький акцентував, що і через два роки після руйнування споруди, росіяни повністю не справились з його наслідками.

Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич повідомляв, що Керченський міст має бути демонтований, адже це єдиний спосіб відновити вільне судноплавство в регіоні. Він наголошував, що українська сторона сподівається, що трибунал в Гаазі почує Україну.

Капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко заявляв, що Кремль страшенно боїться руйнування Керченського мосту і його страхи можуть стати реальністю.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред