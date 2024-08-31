Політолог видав заяву про падіння режиму Путіна: до чого тут Кримський міст

Нині російський диктатор Путін намагається будь-якою ціною зберегти своє місце у владі.

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Чому Кримський міст такий важливий для Путіна / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що знищення Кримського мосту розпочне невідворотні процеси боротьби за владу в Росії.

"Партія z війни, яка зараз домінує в інформаційному просторі РФ, має три групи, які ненавидять один одного. Кожна звинувачує в невдачах війни. Це армія, Путін і його ресурс ФСБ та так зване прігожинський народний рух. Ще один принизливий поштовх Путіна, на мою думку, зірвав би цю суміш. Я впевнений, що українське військове командування до цього готується. Я маю на увазі знищення Кримського мосту. Настільки я розумію, ось ця ситуація в Москві, цей конфлікт трьох груп й знищення Кримського мосту, остаточно переконають їх, що цар не справжній", - пояснив Піонтковський.

За словами політолога Андрія Піонтковського, російський диктатор Путін намагається будь-якою ціною зберегти своє місце у владі.

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Хто такий Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми. Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями. Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

"Їхня критика зводиться вже не до заперечення нових методів ведення війни, а до звинувачення в програші війни. Война вже програна. Та війна, яку Путін оголосив 24 лютого, Київ за тиждень, а потім, щоб НАТО відступило вглиб Європи, ця війна вже програна назавжди. Путінське угруповання вже відступило. Він бореться за владу. Він намагається зберегти владу в країні, яка програла війну. Для цього йому потрібно назвати інших винуватців. Зараз він називає генералів", - додав він.

Нагадаємо, що РФ на тлі операції в Курській області терміново вжила заходів щодо Кримського мосту. Росіяни на окупованому Кримському півостроів прискореними темпами зміцнюють незаконно побудований Керченський міст, розповіли партизани руху Атеш.

У ГУР зробили заяву про плани щодо Криму та Кримського мосту. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що у Сил оборони України є план, як знищити Кримський міст і повернути півострів.

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