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РФ працює над модернізацією атак по Україні: Коваленко назвав можливі загрози

Марія Николишин
12 липня 2024, 21:15
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Зараз ворог відпрацьовує різні варіанти з траєкторіями, намагається з’ясувати, яка комбінація для ракет може бути найбільш ефективною, каже Коваленко.
РФ працює над модернізацією атак по Україні: Коваленко назвав можливі загрози
РФ працює над удосконаленням атак по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Найближчим часом рівень ракетних обстрілів України скоріш за все збережеться таким, яким він був протягом попередніх місяців. Армія країни-агресорки Росії не полишає намірів атакувати Київ з повітря та, ймовірно, працює над удосконаленням своїх атак. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі для ТСН.ua.

"Час від часу ворог може здійснювати великі обстріли. Такі зараз фіксуються раз на місяць. Такі, які були 1 червня, 8 липня. Але в середньому кожні від 2 до 5 днів вони будуть наносити удари меншою кількістю ракет. Йдеться про 5-10-15 одиниць", - каже Коваленко.

За його словами, в проміжках між цими атаками будуть поодинокі удари по всій території України з використанням ракет Х-59, Х-69, Х-31, "Іскандерів".

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"З відповідною періодичністю будуть використовувати дрони-камікадзе Shahed-136. Основні задачі для них – пошкодження аеродромів, енергетичної інфраструктури та інших об`єктів", - додає експерт.

Він також нагадав, що вчора, 11 липня, деякі з моніторингових Telegram-каналів повідомляли, що в напрямку Києва з Росії летів один дрон-камікадзе.

"Можливо, ворог з'ясовує те, як після удару 8 липня за ці дні було змінено місця розташування засобів протиповітряної оборони, - припускає Коваленко.

Військовий експерт розповідає, що цим дроном окупанти могли "прощупувати" саме локації наших ППО.

"Зараз ворог відпрацьовує різні варіанти з траєкторіями, намагається з’ясувати, яка комбінація для ракет може бути найбільш ефективною, яка траєкторія, за яким принципом їх запускати. Удар 8 липня був достатньо ефективним, якщо його порівнювати з іншими, які наносили російські окупанти раніше. Зараз вони займаються ретельним розрахунком та аналізом таких ударів", - продовжує він.

Коваленко наголошує, що росіяни обстрілюють переважно тими ракетами, які виробили.

РФ працює над модернізацією атак по Україні: Коваленко назвав можливі загрози
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетні атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, країна-агресорка Росія у ніч на п’ятницю, 12 липня, вдарила по Україні ракетами і дронами. Основним напрямком, у якому цілилися російські загарбники, було місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Тільки за першу третину липня Росія застосувала по Україні 73 засоби ураження, з яких було збито 49, повідомив OSINT-аналітик Олександр Коваленко.

Крім того, вдень, 8 липня, РФ завдала масованого комбінованого ракетного удару по території України. Тоді російські окупанти завдали удару по житловому будинку та СТО в Дніпрі, по Покровську на Донеччині, по "Охматдиту", в Дніпровському районі Києва було пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру.

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