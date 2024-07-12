Основний напрямок удару – Старокостянтинів: РФ атакувала Україну ракетами і дронами

Країна-агресорка Росія у ніч на п’ятницю, 12 липня, вдарила по Україні ракетами і дронами. Основним напрямком, у якому цілилися російські загарбники, було місто Старокостянтинів на Хмельниччині.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram. Він зазначив, що загарбники ввечері 11 липня запустили по Україні 5 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 із Саратовської області РФ, а упродовж ночі – 19 ударних дронів "Шахед" і безпілотників невстановленого типу.
Українська ППО збила 5 ворожих крилатих ракет у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях та 11 безпілотників у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.
"Решта вісім безпілотників локаційно втрачено. Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила. У разі виявлення підозрілих предметів просимо самостійно не вчиняти жодних дій, а терміново повідомляти про їх місцезнаходження поліцію, ДСНС чи місцеву адміністрацію", – зазначив Олещук.
Що відомо про ракету Х-101
Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м, пише Вікіпедія.
За підрахунками Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів.
Ракетний удар по Україні 8 липня – останні новини
Вранці у понеділок, 8 липня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару по Україні ракетами і дронами. Вибухи гриміли у багатьох регіонах. Внаслідок удару було багато загиблих і поранених, зокрема, у Києві, Кривому Розі у Дніпропетровській області, Дніпрі, а також у Покровську на Донеччині. Як повідомив вранці 9 липня президент України Володимир Зеленський, за останніми даними відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей.
У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.
Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі Києва. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі. Були прильоти по енергетичних об'єктах столиці.
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