У ЗСУ розповіли про ймовірні терміни нового масованого ракетного удару РФ

Юрій Ігнат закликав бути готовими до можливих ракетних ударів РФ.

РФ може готувати новий масований ракетний удар / vpk.name

Незабаром російські окупанти можуть завдати по Україні новий масований ракетний удар, заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав про те, що росіяни не завдавали ракетних обстрілів вже більше тижня. Про це представник ЗСУ розповів в ефірі іелемарафону.

"Керівництво держави закликає, керівництво Повітряних сил, Збройних сил бути готовими до можливих ударів. Вже тривалий час про це говорив керівник ГУР Кирило Буданов, що можливі такі атаки", - сказав він.

При цьому спікер Командування Повітряних сил ЗСУ звернув увагу на те, що раніше окупанти наносили такі удари з періодичністю в тиждень, зараз період збільшився до 10 днів.

"Очевидно, що ворог не залишив своїх намірів. Слід очікувати", - сказав він.

Ігнат також додав, що російські окупанти також люблять вночі застосовувати іранські дрони-камікадзе.

Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України розповіли про ймовірність нового масованого ракетного удару РФ.

У ПС ЗСУ готуються відбивати новий ракетний удар з боку росіян, заявив в ефірі національного телемарафону речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти готуються до нанесення нового ракетного удару по цивільній інфраструктурі України.

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Гнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

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