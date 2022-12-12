"Ракети ще є": у ЗСУ попередили про загрозу нового масованого удару РФ

Окупанти готуються до нанесення нового ракетного удару по цивільній інфраструктурі України.

РФ може завдати нового ракетного удару, не виключили у ЗСУ / vpk.name

У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України розповіли про ймовірність нового масованого ракетного удару РФ.

У ПС ЗСУ готуються відбивати новий ракетний удар з боку росіян, заявив в ефірі національного телемарафону речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти готуються до нанесення нового ракетного удару по цивільній інфраструктурі України.

Він підкреслив, що після вибухів на аеродромах в Рязанській і Саратовській областях росіяни розосередили свою авіацію – стратегічну і дальню – Ту-95, Ту-160, Ту-22М3.

"Після " бавовни", яка сталася на цих аеродромах, вони дещо розосередили його по інших аеродромах. Але загроза залишається, ракети ще є. Їм все одно потрібні певні паузи для того, щоб накопичувати і планувати свої удари. Тому будемо готуватися зустрічати і будемо збивати", - сказав він.

Ракетний терор РФ

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте більше: