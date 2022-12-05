glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Минулої ночі РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю та Кривому Рогу: що відомо

5 грудня 2022, 06:44

Також вибухи у ніч на 5 грудня пролунали в тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області.

Ракета, ракетний удар, дим
Минулої ночі РФ атакувала ракетами кілька українських міст / Reuters, pixabay.com

У ніч на понеділок, 5 грудня, російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти вдарили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури.

Як повідомив у Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, пошкоджено одне з приватних підприємств.

"Цього разу окупанти вдарили своїми проклятими ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що пошкодження отримало одне з приватних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Наразі повна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

На місці працюють рятувальні служби.

Крім того, минулої ночі потужні вибухи прогриміли в Кривому Розі.

"Кривий Ріг. У місті кілька потужних вибухів. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі. Наслідки встановлюються", - повідомив ц Telegram голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Пізніше Вілкул уточнив, що три російські крилаті ракети влучили у промислове підприємство. Руйнування дуже значні. Пожежу загасили.

Один працівник підприємства загинув і троє людей постраждали.

Минулої ночі РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю та Кривому Рогу: що відомо

Також в ніч на 5 грудня вибухи пролунали в тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області, передає Суспільне.

Повідомляється, що вибухи в Голій Пристані чули місцеві жителі. Офіційні джерела поки не розкривали докладнішої інформації про вибухи.

Як повідомляв Главред, Росія готується до ракетного удару по Україні. Під прицілом опиняться об'єкти енергосистеми. Однак окупанти також хочуть здійснити наступ. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Керівник пресцентру ОК Південь Наталія Гуменюк зазначила, що вже майже два тижні російські окупанти не завдавали масованих ракетних ударів по українських містах. Однак ця пауза в будь-який момент може закінчитися і росіяни знову атакують критичну інфраструктуру України.

Інші новини по темі:

війна в Україні новини Запоріжжя новини Кривого Рогу Херсонська область вибух війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:21

Контрнаступ взимку відкриє для ЗСУ "вікно можливостей" для успіху - ISW

06:44

Минулої ночі РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю та Кривому Рогу: що відомо

06:42

Що потрібно встигнути зробити кожному знаку до Нового року – поради астрологаВідео

06:20

День Святого Миколая 2022: історія свята, традиції та заборони дня

06:10

Які перспективи тотальної заборони діяльності УПЦ МППогляд

Реклама
05:37

Як правильно пити воду вранці з користю для організму

03:26

Відома українська легкоатлетка показала патріотичний лук у стильній сукні-вишиванці

03:20

Новорічна закуска на швидку руку з 4 інгредієнтів: рецепт смачних мандаринокВідео

02:55

Чи можуть лаври перейти від УПЦ МП до ПЦУ: релігієзнавець пояснив умовиВідео

02:10

Як швидко очистити мікрохвильовку від жиру: 5 чудо-фішок, про які знають лише досвідчені господині

01:35

Військовий експерт пояснив, чому вороги за всяку ціну намагаються захопити Бахмут

00:51

Прикмети на 5 грудня: які 2 речі можуть принести великі неприємностіВідео

00:30

Яку біду може накликати залишений на ніч ніж на столі: народні прикмети та забобони

00:14

Били двоє: Григорій Лепс влаштував бійку посеред вулиці та зламав нісВідео

04 грудня, неділя
23:45

"Українці вже реально їдять росіян": білоруські пропагандисти вигадали маячню про Україну

23:15

Як позбутися від поганого запаху в холодильнику: 5 казкових трюків, які назавжди полегшать життя

22:41

Старша донька Олі Полякової показала, як виглядає розпатлана співачка в реальному життіВідео

22:33

Зеленський розповів, як Україні пройти найважчу зиму в історіїВідео

22:28

Запахло "жестом доброї волі": Арестович заявив про намір окупантів втекти з ЗАЕС

22:07

Путін застосовує проти України варварські методи - БлінкенВідео

Реклама
21:31

Найскладніший місяць зими: астролог назвала 3 важких дня і попередила про підступні плани агресораВідео

21:14

Лайма Вайкуле поставила на місце тих, хто плює на Аллу Пугачову: "Алла утримувала всю Росію"

21:12

"Сакральна дата": генерал-майор розповів, у який день грудня росіяни можуть вдарити по УкраїніВідео

20:38

Київ і ще чотири області повертаються до планових відключень світлаВідео

20:29

Просила її не знімати: щаслива Ані Лорак повернулася до Москви і побігла на вечіркуВідео

20:10

Прикмети на 6 грудня: які 5 заборон ніколи не можна порушувати в найважливіший день грудняВідео

19:44

Через відключення світла в Україні злетять ціни на продукти: списокВідео

19:34

"Здоров’я стрімко погіршується": стало відомо про цілий "букет" хвороб у ПутінаВідео

19:32

55-річний Дмитро Нагієв став дідусем

19:04

Саміт НАТО: Україні допоможуть виготовляти боєприпаси "радянського зразка"Погляд

18:25

"Матуся року": росіянка пригрозила своїй дитині армією за антивоєнну позицію

17:44

Долітався: українські військові майстерно "приземлили" ворожий вертоліт К-52 вартістю $16 млн

17:28

Дочка Кіркорова шокувала поведінкою на публіці через подарунок на День НародженняВідео

16:50

Щоб плита засяяла: як відчистити решітку кухонної плити, не витративши ні копійки

16:49

"Їх десь клонують": російський розвідник вигадав абсурдний фейк про українську арміюВідео

16:46

Надя Дорофєєва грубо поцапалася з прихильницею: "Йдіть гадити десь в іншому місці"

16:31

Будуть білі, як сніг: 3 ефективні способи, як відіпрати подушки від жовтих плям

16:20

В Україні вріже найсильніший мороз: синоптики розповіли, коли вдарить -13 та прийде штормВідео

15:54

"Ловить спонсорів на живця": Леся Нікітюк похвалилася ідеальними ніжками в Монако

15:50

У корсеті і з батогом в руках: Мадонна "відсмалила" на виставці, присвяченій її відвертій фотокнизіВідео

Реклама
15:47

"Ракети напоготові": в ОК "Південь" заявили про підготовку масштабної атаки на УкраїнуВідео

15:16

"Може бути помста": таролог спрогнозував, коли в грудні українцям потрібно чекати удару ворогаВідео

15:16

Росія стала менше використовувати дрони-камікадзе Ірану: у ЗСУ пояснили причинуВідео

15:11

Олег Сенцов став батьком вчетверте - розкрито стать та ім'я дитини

14:56

"Хоче відповідати прикладу Зеленського": Фейгін пояснив, навіщо Путіну поїздка на ДонбасВідео

14:40

"Бомбити Київ ми не будемо ніколи, там Лавра": пропагандистка Симоньян заплуталася у брехніВідео

14:28

Новини телеграм - Читати новини телеграм Україна

14:20

Данілов розніс Макрона за "гарантії" РФ: потрібна демілітаризація і позбавлення ядерної зброїВідео

13:45

Добровольцями захищали Україну: у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії

13:34

Путін продовжує терор України: у Німеччині заявили, що Росії не потрібні перемовиниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти