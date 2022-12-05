Минулої ночі РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю та Кривому Рогу: що відомо

Минулої ночі РФ атакувала ракетами кілька українських міст / Reuters, pixabay.com

У ніч на понеділок, 5 грудня, російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти вдарили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури.

Як повідомив у Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, пошкоджено одне з приватних підприємств.

"Цього разу окупанти вдарили своїми проклятими ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що пошкодження отримало одне з приватних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Наразі повна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

На місці працюють рятувальні служби.

Крім того, минулої ночі потужні вибухи прогриміли в Кривому Розі.

"Кривий Ріг. У місті кілька потужних вибухів. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі. Наслідки встановлюються", - повідомив ц Telegram голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Пізніше Вілкул уточнив, що три російські крилаті ракети влучили у промислове підприємство. Руйнування дуже значні. Пожежу загасили.

Один працівник підприємства загинув і троє людей постраждали.

Також в ніч на 5 грудня вибухи пролунали в тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області, передає Суспільне.

Повідомляється, що вибухи в Голій Пристані чули місцеві жителі. Офіційні джерела поки не розкривали докладнішої інформації про вибухи.

Як повідомляв Главред, Росія готується до ракетного удару по Україні. Під прицілом опиняться об'єкти енергосистеми. Однак окупанти також хочуть здійснити наступ. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Керівник пресцентру ОК Південь Наталія Гуменюк зазначила, що вже майже два тижні російські окупанти не завдавали масованих ракетних ударів по українських містах. Однак ця пауза в будь-який момент може закінчитися і росіяни знову атакують критичну інфраструктуру України.

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