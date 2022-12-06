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"Вийдуть в повний нуль": в ГУР оцінили запас ракет у РФ для нових ударів

6 грудня 2022, 14:59
У РФ "увійшли в критичний мінімум" по запасу ракет, підкреслив Кирило Буданов.
Буданов
Кирило Буданов оцінив ракетний потенціал РФ / etoonda.livejournal.com, ГУР

Ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні прокоментував начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум", підкреслив він в ефірі телемарафону.

"Однак, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації. Військові там знають про цю проблему. Виробництво нових ракет - воно є. Воно абсолютно мізерне в порівнянні з тією кількістю, яку вони застосовують", - пояснив глава ГУР.

За його даними, виробництво нових ракет в РФ досить обмежене і на сьогодні окупанти мають можливість виробляти тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння.

Ймовірність нової ракетної атаки РФ

"Реально у них залишилося ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль", - уточнив глава військової розвідки.

Він вважає, що наступна масована ракетна атака залежить від бажання росіян і технічних і регламентних робіт з обслуговування озброєння окупантів.

Буданов додав, що РФ зіткнулася з гострою нестачею ракетно-артилерійського озброєння.

Ракетна атака РФ

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте більше:

війна Росії та України ракетний удар Кирило Буданов
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