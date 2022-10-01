У ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лимана, окупанти оточені

Звільнення Лимана має важливе значення, оскільки це черговий крок до деокупації Донбасу та можливість піти далі на Кремінну та Сєвєродонецьк.
Представник Східного угруповання військ Сергій Череватий підтвердив, що захисники України оточили російське угруповання в районі Лимана Донецької області. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів - Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.
"Російське угруповання в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені, там тривають стабілізаційні заходи", - розповів Череватий в ефірі телемарафону.
За його словами, в оточенні в Лимані опинилося угруповання росіян чисельністю "десь близько 5-5,5 тисяч".
"Наші дані показували, що дійсно там російське угруповання (в районі Лимана, - ред.) налічувало кількість в районі 5-5,5 тисяч. Однак, активні бойові дії "відмінусовували" їхній бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки вимагає аналізу, щоб назвати точну цифру", - пояснює Череватий.
Окупанти досі намагаються "прорватися", але їхні спроби не дуже вдалі завдяки діям наших захисників.
Чому важливий Лиман
Звільнення Лимана - це черговий крок до деокупації українського Донбасу і можливість піти далі на Кремінну та Сєвєродонецьк.
"Це і психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають диктувати свою волю, а не лише відбивати і стояти в обороні, а й переламувати хід бойових дій", - зазначив Череватий.
Ситуація в Лимані
30 вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що в районі Лимана Донецької області Збройні Сили України оточили російських окупантів. Ворожі підрозділи потрапили у котел.
Також повідомлялося, що українські військові звільнили Ямпіль у Лиманському районі Донецької області.
27 вересня офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим повідомив, що українські воїни повернули контроль над селом Коровій Яр у Лиманській тергромаді Донецької області. Також раніше повідомлялося, що українські військові зайшли в село Рідкодуб в Донецькій області.
Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт у Донецькій області - село Яцківка.
28 вересня стало відомо, що українські військові звільнили селище Новоселівка у Донецькій області, що розташоване в 9 кілометрах від Лимана.
Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що Збройні Сили України, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль місто Лиман Донецької області впродовж наступних 72 годин.
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