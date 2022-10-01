У ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лимана, окупанти оточені

ЗСУ оточили російське угруповання в районі Лимана / Фото Reuters, Armyinform

Представник Східного угруповання військ Сергій Череватий підтвердив, що захисники України оточили російське угруповання в районі Лимана Донецької області. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів - Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.

"Російське угруповання в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені, там тривають стабілізаційні заходи", - розповів Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, в оточенні в Лимані опинилося угруповання росіян чисельністю "десь близько 5-5,5 тисяч".

"Наші дані показували, що дійсно там російське угруповання (в районі Лимана, - ред.) налічувало кількість в районі 5-5,5 тисяч. Однак, активні бойові дії "відмінусовували" їхній бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки вимагає аналізу, щоб назвати точну цифру", - пояснює Череватий.

Окупанти досі намагаються "прорватися", але їхні спроби не дуже вдалі завдяки діям наших захисників.

Чому важливий Лиман

Звільнення Лимана - це черговий крок до деокупації українського Донбасу і можливість піти далі на Кремінну та Сєвєродонецьк.

"Це і психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають диктувати свою волю, а не лише відбивати і стояти в обороні, а й переламувати хід бойових дій", - зазначив Череватий.

Ситуація в Лимані

30 вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що в районі Лимана Донецької області Збройні Сили України оточили російських окупантів. Ворожі підрозділи потрапили у котел.

Також повідомлялося, що українські військові звільнили Ямпіль у Лиманському районі Донецької області.

27 вересня офіцер ЗСУ та блогер Сергій Нещадим повідомив, що українські воїни повернули контроль над селом Коровій Яр у Лиманській тергромаді Донецької області. Також раніше повідомлялося, що українські військові зайшли в село Рідкодуб в Донецькій області.

Також раніше повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт у Донецькій області - село Яцківка.

28 вересня стало відомо, що українські військові звільнили селище Новоселівка у Донецькій області, що розташоване в 9 кілометрах від Лимана.

Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що Збройні Сили України, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль місто Лиман Донецької області впродовж наступних 72 годин.

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