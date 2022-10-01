"Хотіли вбити якомога більше людей": у МВС розкрили деталі удару по колоні цивільних у Запоріжжі

Російські окупанти вдарили ракетами по колоні мирних жителів в Запоріжжі. / Фото t.me/starukhofficial

Російські військові вдарили по цивільній гуманітарній колоні в Запоріжжі модернізованими ракетами С-300, які вибухають одразу при зіткненні з землею. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що робиться це для того, щоб під час обстрілів вбивати якомога більше людей.

За його словами, в теракті в Запоріжжі вперше були використані модернізовані ракети С-300. Попередня версія цих ракет вибухала, занурюючись на кілька метрів в землю, утворюючи глибокі воронки, але при цьому менше вражаючи людей навколо.

"Піротехніки наші на місці розповіли, що вибух ракети стався при зіткненні з землею. Це зроблено для того, щоб якомога більше людей загинуло. І ось ми побачили, як це діє смертоносно і скільки людей може загинути", – сказав глава МВС під час телемарафону Єдині новини.

За його словами, поруч з місцем удару не було жодних військових об'єктів або техніки. Щоранку там збиралися автомобілі в гуманітарну колону, щоби відвідати родичів. Увечері вони поверталися назад.

Обстріл Запоріжжя

Вранці 30 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по околиці Запоріжжя та влучили в цивільну гуманітарну колону. На місці обстрілу утворилася величезна воронка.

Внаслідок обстрілу 30 людей загинули (серед них двоє дітей) і 88 осіб постраждали. Зокрема, загинув один поліцейський і ще 27 - отримали поранення.

Через цю трагедію голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух оголосив у регіоні 1 жовтня 2022 року днем жалоби.

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