Понад 5 тисяч військових РФ в оточенні біля Лиману: ЗСУ перекрили ворогу шляхи відходу – Гайдай

Москва заборонила військам РФ у Лимані виходити з міста - Гайдай / Фото УНІАН, otdyh-ua.net

Понад 5 тисяч російських окупантів потрапили в полон в районі Лиману Донецької області. Вони звернулися до свого командування з проханням вийти з міста, проте отримали відмову. У загарбників є два варіанти - або спроба прориву, або здача в полон. ЗСУ вже заблокували їх логістику та шляхи відходу. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він повідомив про те, що сили оборони України оточили російські військові підрозділи в районі Лиману. Окупанти зробили запит до Москви з проханням вийти з міста, але їм не дають цього зробити.

"Військові Росії, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва з проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тисяч військових РФ", - розповів Гайдай.

Також він додав, що в такій ситуації окупанти будуть або намагатися прорватися, або здаватимуться в полон.

Сергій Гайдай підкреслив, що армія України перекрила ворогові практично всі шляхи відходу і підвезення боєприпасів.

Ситуація в Лимані

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 30 вересня зробив заяву, згідно з якою війська РФ в районі Лиману на Донеччині потрапили в оточення ЗСУ. За його словами, Москві доведеться просити коридор для виведення своїх окупаційних сил.

Представник Східної групи військ сил оборони України Сергій Череватий зазначив, що армія завершує операцію з оперативного оточення російських окупантів на Лиманському напрямку. Заходи займають певний час, оскільки тут противник досить підготовлений і укріплений.

Фахівці Інституту вивчення війни 1 жовтня розповіли про те, що армія України, ймовірно, протягом 72 годин повністю оточить або візьме під свій контроль Лиман Донецької області.

Окупанти все ще утримують місто, але вже відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ звільнили село Дробишеве біля Лиману

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