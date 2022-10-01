Понад 5 тисяч військових РФ в оточенні біля Лиману: ЗСУ перекрили ворогу шляхи відходу – Гайдай

Російські окупанти або намагатимуться йти на прорив, або здаватимуться в полон, сказав Сергій Гайдай.
Понад 5 тисяч російських окупантів потрапили в полон в районі Лиману Донецької області. Вони звернулися до свого командування з проханням вийти з міста, проте отримали відмову. У загарбників є два варіанти - або спроба прориву, або здача в полон. ЗСУ вже заблокували їх логістику та шляхи відходу. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
У своєму Telegram-каналі він повідомив про те, що сили оборони України оточили російські військові підрозділи в районі Лиману. Окупанти зробили запит до Москви з проханням вийти з міста, але їм не дають цього зробити.
"Військові Росії, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва з проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тисяч військових РФ", - розповів Гайдай.
Також він додав, що в такій ситуації окупанти будуть або намагатися прорватися, або здаватимуться в полон.
Сергій Гайдай підкреслив, що армія України перекрила ворогові практично всі шляхи відходу і підвезення боєприпасів.
Ситуація в Лимані
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 30 вересня зробив заяву, згідно з якою війська РФ в районі Лиману на Донеччині потрапили в оточення ЗСУ. За його словами, Москві доведеться просити коридор для виведення своїх окупаційних сил.
Представник Східної групи військ сил оборони України Сергій Череватий зазначив, що армія завершує операцію з оперативного оточення російських окупантів на Лиманському напрямку. Заходи займають певний час, оскільки тут противник досить підготовлений і укріплений.
Фахівці Інституту вивчення війни 1 жовтня розповіли про те, що армія України, ймовірно, протягом 72 годин повністю оточить або візьме під свій контроль Лиман Донецької області.
Окупанти все ще утримують місто, але вже відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі.
Дивіться відео ТСН - ЗСУ звільнили село Дробишеве біля Лиману
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