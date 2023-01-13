У ЗСУ спростували заяву Міноборони РФ про 'захоплення' Соледара

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що у Соледарі тривають бої.

Сергій Череватий заявив, що в Соледарі тривають бої / Фото facebook.com/sergij cerevatij, 93-тя ОМБр Холодний Яр, соцмережі

Заяви російської сторони про те, що окупанти захопили Соледар Донецької області, не відповідають дійсності. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна.

"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті", - сказав він.

Розкривати деталі спікер Східного угруповання військ ЗСУ не став з міркувань безпеки.

Зазначимо, 12 січня російський пропагандистський ресурс РИА Новости повідомив з посиланням на Міноборони Росії, що "ввечері 12 січня завершено звільнення Соледара, який має важливе значення для продовження успішних наступальних дій".

"Встановлення контролю над Соледаром дозволяє відрізати шляхи постачання українських військ в Артемівську (Бахмут, - ред.), після чого заблокувати і взяти в котел українські війська, що залишаються там", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Соледарі

13 січня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що "ніч у Соледарі була спекотною, тривали бої". За її даними, ворог кинув майже всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу.

"Наші бійці сміливо намагаються утримати оборону. Це складний етап війни, але ми переможемо. Сумнівів немає", - додала Маляр.

У Білому домі 12 січня заявили, що не можуть підтвердити, що Соледар перебуває під контролем окупантів.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 12 січня повідомили, що російські окупанти, ймовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення міста не матиме важливого оперативного значення і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута.

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