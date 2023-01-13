"Сьогодні ми взяли це місто, а завтра Київ": Жданов сказав, чому Путіну так важливо захопити Соледар

Російський диктатор Володимир Путін з усіх сил намагається захопити Соледар на Донеччині, тому що першочергово хоче мотивувати цим росіян іти у військкомати під час оголошення другої хвилі мобілізації.
Для окупантів Соледар, як і Бахмут, є символами. І у разі захоплення таких міст вони використовуватимуть це для мотивації своїх громадян для подальшого ведення війни проти України. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю "Обозревателю".
"Путіну треба оголосити другу хвилю мобілізації. Він узагалі хотів би загальну мобілізацію. Принаймні так говорять деякі джерела з Кремля. Але сьогодні немає підстав для цього, перемог немає. Що сказати росіянам? Ми програємо – йдіть у військкомат? Ні, так ніхто не піде. Але якщо так: "Дивіться, сьогодні ми взяли Соледар, а завтра ми візьмемо Київ, треба добити націоналістів та "бандерівців" у їхньому барлозі" – так, це мотив", – зазначає Жданов.
За словами експерта, воєначальники окупантів вважають Соледар найслабшим місцем в обороні українських військових, тому вони й кинули багато сил на захоплення цього населеного пункту.
"На сьогодні важливим є не сам Соледар. Просто, на думку російських воєначальників, у Соледарі в нас найслабше місце в обороні. Вони довго намагалися взяти Бахмут, але потім було ухвалено рішення йти на прорив у Соледарі", – каже Жданов.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Ситуація у Соледарі
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 12 січня повідомили, що російські окупанти, ймовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення міста не матиме важливого оперативного значення і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що Збройні сили України мужньо тримають оборону під Бахмутом і Соледаром, завдаючи російським окупантам величезних втрат. Він упевнений, що росіянам не вдасться досягти жодного перелому у війні.
Раніше військовий експерт Олег Жданов казав, що шанси ЗСУ утримати місто Соледар у Донецькій області, за який зараз йдуть запеклі бої, – п'ятдесят на п'ятдесят. В української армії є реальний шанс утримати Соледар, але існують проблеми в управлінні військами з нашого боку.
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