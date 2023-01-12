glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Битва за Соледар і постачання західною зброєю: Зеленський провів засідання Ставки

12 січня 2023, 17:41
Президент Зеленський розповів, що провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Головною темою стали бої в Соледарі.
Зеленський, ВСУ
Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головкому / колаж фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер, 12 січня, засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому обговорювалися бої в Соледарі, а також посилення українських військових. Про це йдеться на офіційному каналі українського лідера в мессенжері Telegram.

"Провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію по основних напрямках фронту. Окрему увагу було приділено боям у Бахмуті та Соледарі. Підкреслюю, підрозділи, що захищають ці міста, будуть забезпечуватися боєприпасами і всім необхідним оперативно і безперебійно", − йдеться в тексті.

Крім того, зазначив Зеленський, під час Ставки неодноразово піднімалося питання посилення українських військових за допомогою техніки і зброї, які передають ЗСУ західні партнери.

Битва за Соледар і постачання західною зброєю: Зеленський провів засідання Ставки

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

Інші новини:

ЗСУ Володимир Зеленський Соледар війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:14

Кубраков розповів про механізм компенсацій за знищене житло

18:11

У 2014 році людям на Майдані в чай підмішували наркотики: божевільний актор з "універу" видав маячню на росТБВідео

18:03

У лютому Україна очікує на великий наступ РФ, треба посилити ЗСУ і дати їм танки - президент ЛитвиВідео

17:41

Битва за Соледар і постачання західною зброєю: Зеленський провів засідання СтавкиВідео

17:35

Навіщо заливати в унітаз борну кислоту на ніч: вранці ви його просто не впізнаєте

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:15

"Не тисяча і не дві": у Зеленського розповіли про шалені втрати окупантів під Бахмутом і СоледаромВідео

17:11

Тільки готівкою: у Пенсійному розповіли, як отримати пільги на ЖКГ у 2023-муВідео

17:10

ЗСУ готуються до вторгнення: Україна посилює оборону на кордоні з Білоруссю - НаєвВідео

17:02

Принц на білому коні або Жах, що летить на крилах ночі: ТОП-5 чоловічих імен, які відлякують жінок

Реклама
16:44

Танки Leopard для України: у Шольца закликали Берлін не заважати постачанням від інших країнВідео

16:37

"Селища вже не існує": окупанти знищили Білогорівку, але ЗСУ просуваються вперед-ГайдайВідео

16:32

Як приготувати деруни, щоб всі ахнули і попросили добавки: найважливіші секретикиВідео

16:21

Будують приголомшливу кар'єру: 3 жіночих імені, власниці яких вміють заробляти грошіВідео

16:19

"Психічно хворі і фашисти": Гребенщіков жорстко вилаяв росіян-фанатів війниВідео

16:19

Пили, їли і ні про що не підозрювали: з'явилося фото окупантів за пару годин до "бавовни" в МакіївціВідео

15:54

Одне лице з Лободою: запроданка Анна Асті впевнено стає копією Світлани

15:37

Сантехніка можна не викликати: 3 дешевих способи ліквідувати засмічення в унітазі

15:22

Чому не можна сушити одяг на батареї: більшість людей про це не здогадуються

15:21

Збільшити чисельність армії до 1,5 млн і вести затяжну війну: у Генштабі ЗСУ оцінили плани РФВідео

15:15

У Соледарі "вагнерівці" вбили одного із зниклих британських волонтерів, путінський холуй Пригожин показав документиВідео

Реклама
14:54

Буде війна в центрі Москви: в РФ три з половиною армії битимуться за владу – ДаніловВідео

14:48

Українські прикордонники ефектно "мінуснули" групу "вагнерівців" у СоледаріВідео

14:47

20-річний Роман Сасанчин повінчався з дружиною через рік після народження первісткаВідео

14:42

Соліст Modern Talking знову сів у калюжу з приводу війни в УкраїніВідео

14:37

Забив до смерті власну матір: ЗСУ ліквідували "вагнерівця" з темним минулим

14:26

Україна вийде на кордони 1991 року, на сценарій 2014-го РФ може не розраховувати - ПодолякВідео

14:22

Путіна знову змусили принизитись: він випрошує ракети в Ірану – ЗМІВідео

14:16

Сорок років без жахів: чому не можна святкувати 40-річчя та як відзначати без небезпеки для життя

14:08

Зеленський і Залужний стали політиками 2022 року за версією українців

13:58

Британія може передати Україні 12 танків Challenger, і цього замало - ЗМІ

13:40

"Ноги криві, костюми безглузді": Полякова згадала, як лаялася з запроданкою ЛоракВідео

13:30

Водохресний святвечір 2023: коли святкують, прикмети, традиції і заборони

13:05

РФ планує захопити Донбас і "переключитися" на Запорізьку область – Генштаб ЗСУВідео

13:00

Гороскоп на завтра 13 січня 2023: Овнам - фріланс і роздратування, Стрільцям - знаки уваги

12:53

ЗСУ відповідають "вогнем і кулею" на спроби РФ прорватися: Маляр розповіла про бої за Соледар

12:42

Якою буде мінімальна пенсія в 2023-му і як правильно її оформлятиВідео

12:31

Святкую, як хочу: українці влаштували шикарну вечірку в Куршевелі і "тусили" разом з росіянамиВідео

12:04

Померла легендарна супермодель 90-их з "великої шістки"Відео

11:49

Позиція Шольца щодо танків Leopard залежить від Байдена - Politico

11:44

Жирок відкачав: помолоділий Кіркоров "запалив" на вечірці в ДубаїВідео

Реклама
11:22

Стають мільйонерами: 6 імен, які мають унікальний успіх багатстваВідео

11:09

"Грип лікував ополонкою": російський популярний фігурист впав у комуВідео

10:45

Будуть і ракети, і дрони: РФ готується до нового масованого удару по Україні - ГуменюкВідео

10:28

На Україну очікують складні і вирішальні 2-3 місяці, РФ повинна піти ва-банк - ДаніловВідео

10:28

Герасимова посадили на електричний стілець для довготривалих тортурПогляд

10:09

"Путін повинен програти": Литва закликала надати Україні ракети ATACMS

10:00

Гороскоп на сьогодні 12 січня: Водолію - сильний стрес, Тельцю - боротьба за себеВідео

09:57

"Щедрик щедрик щедрівочка" - текст відомої на весь світ української щедрівкиВідео

09:36

РФ кинула під Соледар і в район Кремінної сили, яких відвели з Херсона - розвідка БританіїВідео

09:32

Путін чекає від Герасимова "перемоги" через три місяці - ЗМІВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти