Битва за Соледар і постачання західною зброєю: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер, 12 січня, засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому обговорювалися бої в Соледарі, а також посилення українських військових. Про це йдеться на офіційному каналі українського лідера в мессенжері Telegram.
"Провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію по основних напрямках фронту. Окрему увагу було приділено боям у Бахмуті та Соледарі. Підкреслюю, підрозділи, що захищають ці міста, будуть забезпечуватися боєприпасами і всім необхідним оперативно і безперебійно", − йдеться в тексті.
Крім того, зазначив Зеленський, під час Ставки неодноразово піднімалося питання посилення українських військових за допомогою техніки і зброї, які передають ЗСУ західні партнери.
Бої за Соледар
Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.
Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.
Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.
Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.
За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.
Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.
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