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Чи утримають ЗСУ Соледар: Жданов озвучив свій прогноз

12 січня 2023, 18:42
За його словами, наші війська відійшли від центру Соледара. Бої змістилися на західну частину цього населеного пункту.
Українські військові, ЗСУ, Олег Жданов
Українські військові, ВСУ, Олег Жданов / 93-я ОМБр Холодний Яр, Главред

Шанси ЗСУ утримати місто Соледар у Донецькій області, за який зараз йдуть запеклі бої, – п'ятдесят на п'ятдесят.

В української армії є реальний шанс утримати Соледар, але існують проблеми в управлінні військами з нашого боку, заявив у коментарі Обозревателю військовий експерт Олег Жданов.

"З Соледаром ситуація п'ятдесят на п'ятдесят. Тому що у нас є проблеми в організації оборони, проблеми в управлінні військами з нашого боку. Це відзначають і багато західних аналітиків. В принципі, військ достатньо, але є проблеми", – пояснив він.

За його словами, наші війська відійшли від центру Соледара. Бої змістилися на західну частину цього населеного пункту.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Жданов підкреслив, що захоплення Бахмута і Соледара на тлі тотальних невдач окупанта в Україні цей невеликий успіх можна було б використовувати з метою мотивації росіян продовжувати воювати проти "нацистів і бандерівців" в нашій країні.

"Соледар, Бахмут ... будь-який населений пункт сьогодні для Російської Федерації - це символ. Їм потрібна перемога для того, щоб мотивувати суспільство на продовження війни", – переконаний Жданов.

Ситуація в Соледарі

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовики нібито окупували Соледар.

Заяви російських окупантів про нібито "захопленні" Соледара у Донецькій області спростував речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

В Інституті вивчення війни 11 січня також заявили, що російські війська не захопили Соледар у Донецькій області, незважаючи на кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.

Увечері 11 січня український військовий повідомив, що ситуація в Соледарі Донецької області дуже складна і наступні 24 години будуть критичними.

12 січня Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати не можуть підтвердити, що Соледар знаходиться під контролем окупантів. За його словами, в місті тривають динамічні бої.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Соледар Олег Жданов
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