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ЗСУ намагаються утримати оборону: у Міноборони розповіли про бої за Соледар

13 січня 2023, 09:15
Ворог кинув майже всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу.
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За Соледар тривають важкі бої / 28 окрема механізована бригада імені лицарів Зимового походу, goodfon

У Міністерстві оборони України розповіли про бої за Соледар Донецької області.

"Ніч у Соледарі була спекотною, тривали бої", - написала в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її даними, ворог кинув майже всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу.

"Наші бійці сміливо намагаються утримати оборону. Це складний етап війни, але ми переможемо. Сумнівів немає", - додала Маляр.

ЗСУ намагаються утримати оборону: у Міноборони розповіли про бої за Соледар

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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Соледар війна на Донбасі Міноборони України війна Росії та України
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