"Піррова тактична перемога": окупанти імовірно контролюють весь Соледар - ISW

Війська РФ, імовірно, витіснили українські сили із західної околиці міста. Українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі.

Українські сили ймовірно більше не підтримують організовану оборону в Соледарі / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти, ймовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення міста не матиме важливого оперативного значення і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, війська РФ, ймовірно, витіснили українські сили із західної околиці міста. Українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі.

У ISW зазначили, що Генштаб ЗСУ 12 січня в основному не повідомляв про те, що українські сили відбили російські атаки на Соледар в порівнянні зі зведеннями днем раніше.

Міноборони Росії не повідомляло про захоплення Соледара російськими військами, але офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков привітав російські війська з успішними наступальними діями в населеному пункті.

"Всі наявні дані вказують на те, що українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі. Заява президента України Володимира Зеленського від 12 січня про те, що українські сили зберігають позиції в Соледарі, може мати на увазі оборонні позиції поруч, але не в Соледарі", - йдеться у звіті.

Російські джерела стверджували, що російські сили ведуть зачистку Соледара.

12 січня російські блогери розмістили кадри, на яких "вагнерівці" вільно гуляють Соледаром, і заявили, що вони відвідували населений пункт разом з російськими військами.

Експерти вважають, що російські інформаційні операції перебільшили важливість Соледара, що в кращому випадку є "пірровою тактичною перемогою"

В ISW зазначили, що захоплення Соледара не дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими українськими наземними комунікаціями в Бахмуті, а також не поліпшить становище російських військ для оточення міста найближчим часом

На думку аналітиків, окупанти ймовірно, захопили Соледар після того, як направили значні ресурси для тактичної перемоги з великим виснаженням, що прискорить ймовірну кульмінацію ослаблених російських сил під Бахмутом.

Ситуація в Соледарі

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовики нібито окупували Соледар.

Заяви російських окупантів про нібито "захоплення" Соледара у Донецькій області спростував речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

В Інституті вивчення війни 11 січня також заявили, що російські війська не захопили Соледар у Донецькій області попри кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.

Увечері 11 січня український військовий повідомив, що ситуація в Соледарі Донецької області дуже складна і наступні 24 години будуть критичними.

12 січня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати не можуть підтвердити, що Соледар перебуває під контролем окупантів. За його словами, в місті тривають динамічні бої.

Пізніше в цей же день заступник Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що найважчі бої тривають в районі Соледара. Ворог продовжує свої штурми, але зазнає значних втрат і не має успіху.

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