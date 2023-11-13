У Повітряних силах спрогнозували, чи призведуть обстріли РФ до блекаутів

За словами спікера ПС ЗСУ Юрія Ігната, у росіян як і раніше є літаки стратегічної авіації, літаки дальньої авіації, кораблі Чорноморського флоту.

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Як каже Юрій Ігнат, обстріли України РФ будуть приблизно такими ж, як і в минулому році / колаж Главред, скріншот з відео

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що російські атаки в зимовий сезон 2023/2024 не будуть принципово відрізнятися від минулорічних. Про це у своїй колонці для порталу "НВ" написав спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, у росіян як і раніше є літаки стратегічної авіації, літаки дальньої авіації, кораблі Чорноморського флоту.

"Тому потрібно розуміти, що загроза все одно є", – зазначив спікер ПС.

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У той же час офіцер зазначив, що те, що Росії довелося відігнати Чорноморський флот з Криму в Новоросійськ і на Азов – дуже відчутний удар по Кремлю. Спікер ВС вважає, що росіяни вдалися до цього кроку, оскільки ховаються подалі від кордонів досяжності ЗСУ.

"Це дуже круто. Але в той же час у них достатньо носіїв для того, щоб запускати "калібри" звідти (з порту Новоросійськ – Главред). Не так багато "Калібрів", в порівнянні з ракетами Х-101, випускали минулого разу ‒ десь один до трьох приблизно. Ми повинні розуміти, що загроза "калібрів" теж буде. І буде загроза ракет типу Х-101. І "Шахеди", - заявив офіцер.

Відповідаючи на питання, до яких обстрілів українцям готуватися, спікер ПС сказав, що приблизно "до того, що було в минулому році".

"Ворог буде, ймовірно, намагатися вражати різні об'єкти на території нашої держави такими собі комбінованими, як їх називали вже, ударами", – підсумував він.

ППО для України

Нагадаємо, що Зеленський просить партнерів орендувати Україні ППО на зиму. Україна не має достатньо засобів протиповітряної оборони, тому Росія в основному контролює небо над нашою територією, заявив Зеленський.

У повітряних силах розкрили критичну ситуацію з ППО в Україні. Юрій Гнат попередив, що Сили оборони України повинні готуватися до атак РФ по критичній інфраструктурі і по стратегічних об'єктах.

Експерт не виключає різке зменшення військової допомоги. Золотарьов переконаний, що Україна може отримати менше допомоги, ніж очікувалося, на тлі війни в Ізраїлі та американських виборів.

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