'Росія збільшує атаки': генерали розкрили важку обстановку на фронті

Тарнавський розповів, що ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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На фронті напружена ситуація / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що противник збільшив кількість авіаударів. Зокрема, із застосуванням керованих авіабомб.

"На таврійському напрямку ворог завдав 30 авіаударів, провів 48 бойових зіткнень та здійснив 712 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1067 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 572 особи.", - заявив Тарнавський у своєму Telegram.

Генерал додав, що триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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Втрати окупантів

Знищено 32 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 14 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 7 БпЛА, 1 автомобіль та 3 одиниці спецтехніки. Також знищено 4 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника. Ще 21 одиницю військової техніки ворога пошкоджено.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram розповів про важку ситуацію на Бахмутському напрямку.

"Бахмутський напрямок. Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції. Сили оборони діють професійно. Атаки ворога відбиваються", - заявив Сирський.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ворог націлився на одне місто і це не Авдіївка. У російських окупантів є план по захопленню України до кінця 2023 року. Окупанти намагатимуться захопити Куп'янськ до кінця року.

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