"Про ППО не варто навіть мріяти": експерт не виключає різке зменшення військової допомоги

Золотарьов переконаний, що Україна може отримати менше допомоги, ніж очікувалося, на тлі війни в Ізраїлі та американських виборів.

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Україна може отримати менше військової допомоги від США , ніж очікується / 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, Главред

На тлі війни в Ізраїлі та американських виборів Україна може отримати в рази менше військової допомоги, ніж планувалося. Ця допомога може стати ОБМЕЖЕНОЮ. Про це в інтерв'ю Главреду політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Він не виключає, що Україна отримуватиме зброю, як це було до повномасштабного вторгнення. Подібне може статися, якщо в американських виборах переможе республіканська партія.

"Як до війни, коли ЗСУ давали по суті зброю, яка в кращому випадку стала б у нагоді для партизанської, диверсійної війни. Можливо, все повернеться до постачання запчастин для тих же Bradley, Abrams, артилерійських знарядь, боєприпасів. Але про те, що американці переозброять українське ППО і ВВС, якщо переможуть республіканці, не варто навіть і мріяти. На жаль, такі республіканці, як сенатор Маккейн, залишилися в минулому", - сказав Золотарьов. відео дня

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Військова допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Бельгії - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Глава держави вперше візьме участь у засіданні у форматі "Рамштайн" офлайн.

Водночас, вчора, 10 жовтня у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський після поїздки до Румунії натякнув на певні нові домовленості у постачанні озброєння Силам оборони України.

У свою чергу перша заступниця міністра оборона США Кетлін Гікс заявила, що загроза припинення роботи уряду та інші внутрішні потрясіння у Вашингтоні загрожують військовій готовності США та їхній здатності підтримати Україну. Однак, вона додала, що у США є варіанти продовження фінансування військової підтримки України, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації.

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