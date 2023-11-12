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"Ніхто ППО не дасть в оренду": Ігнат розповів про захист українського неба

Юлія Закрепа
12 листопада 2023, 14:59
Були випадки, коли Україна брала комплекс для захисту певного об’єкта, розповів Юрій Ігнат.
'Ніхто ППО не дасть в оренду': Ігнат розповів про захист українського неба
Чи орендують Україні системи ППО / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ, скріншот: map.ukrainealarm

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що надання засобів протиповітряної оборони в оренду не є поширеною практикою у світі. Втім, були випадки, коли Україна користувалась цією можливістю.

Як пояснив Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", що надання засобів ППО в оренду не є поширеною практикою через їх дефіцит у всьому світі.

"Були випадки, коли Україна брала комплекс для захисту певного об’єкта, щоб особовий склад вивчився на ньому працювати. Цей комплекс повернуто і це не є якимось поширеним явищем. Ніхто ППО не дасть в оренду. Його мало і кожна країна захищає свій повітряний простір і національні інтереси", - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

відео дня

ППО для України

Нагадаємо, що Зеленський просить партнерів орендувати Україні ППО на зиму. Україна не має достатньо засобів протиповітряної оборони, тому Росія здебільшого контролює небо над нашою територією, заявив Зеленський.

У Повітряних силах розкрили критичну ситуацію із ППО в Україні. Юрій Ігнат попередив, що Сили оборони України мають готуватись до атак РФ по критичній інфраструктурі та по стратегічних об'єктах.

Експерт не виключає різке зменшення військової допомоги. Золотарьов переконаний, що Україна може отримати менше допомоги, ніж очікувалося, на тлі війни в Ізраїлі та американських виборів.

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війна в Україні ЗСУ
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