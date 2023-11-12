Конгрес США представив проєкт без допомоги Україні та Ізраїлю: Білий дім розкритикував - Reuters

Прессекретарка президента США Карін-Жан П'єр заявила, що таке рішення призведе до хаосу і "і повної зупинки" роботи уряду.

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У США пропонують проєкт без допомоги Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ

Спікер палати представників Майк Джонсон запропонував план бюджету США без допомоги Україні. Крім того, він виключає кошти для Ізраїлю та Тайваню. Така позиція обумовлена тим, що у Штатах остерігаються можливого шатдауну.

Reuters передає, якщо закон про бюджет не ухвалять до 17 листопада, то робота федерального уряду в США буде припинена. Спікер аргументує, що питання щодо виділення грошей Ізраїлю та Україні мають розглядатися окремо.

У Білому домі традиційно розкритикували ініціативу Джонсона. За словами прессекретарки президента США Карін-Жан П'єр заявила, таке рішення призведе до хаосу і " і повної зупинки" роботи уряду. Вона каже, що республіканці "втрачають дорогоцінний час на несерйозну пропозицію, піддану критиці представниками обох партій".

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Нагадаємо, що у США просять Конгрес виділити майже 12 млрд доларів на допомогу Україні. Очільники Пентагону, Держдепу і Мінфіну США написали спільний лист із проханням до Конгресу підтримати пряму бюджетну допомогу Україні.

У Сенаті США заблокували законопроект про допомогу Ізраїлю без України. Демократи заперечували, наголошуючи на важливості надання допомоги Україні, а також Ізраїлю, на додаток до гуманітарної допомоги.

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