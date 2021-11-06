У Вінниці п'яний росіянин зірвав прапор України з торгового центру / КМДА

У Вінниці п'яний 35-річний громадянин Росії зняв прапор України з будівлі торгово-розважального центру. Про це повідомили представники главку Національної поліції по Вінницькій області.

"Вранці 6 листопада в поліцію надійшло повідомлення, що з будівлі ТРЦ по вулиці 600-річчя в місті Вінниця невідомий чоловік зняв Державний Прапор України. Це побачили охоронці торгового центру, тому зловмисник почав тікати, викинувши прапор у кущі. Затриманого надалі поліцейські доставили у відділ поліції", - заявили вони.

За попередньою версією подій, п'яний росіянин близько 05.00, перебуваючи біля ТРЦ разом зі знайомими, забрався на будівлю і зняв прапор з флагштока.

Зловмисник дав пояснення, що у Вінницьку область приїхав відвідати родичів, а такі дії вчинив через суперечку зі знайомим.

За цим фактом слідство відкрило кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Таке правопорушення карається або штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

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