В Україні під час тривоги прогриміли вибухи: усі подробиці

Повітряні сили попереджали про активність російської авіації

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У Харкові прогриміли вибухи в середу ввечері / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео, Сили оборони Півдня

Російські окупанти ввечері, 15 травня, завдали чергового удару по Харкову. Приліт припав на центральну частину міста, є поранені.

Повітряна тривога 15 травня - головне

Повітряні сили фіксували сьогодні ввечері активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

Також громадян попереджали про загрозу застосування Росією балістичних ракет.

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Вибухи в Харкові - дані місцевої влади

За попередніми даними, як повідомив мер Ігор Терехов, війська РФ завдали удару по "району щільної житлової забудови" у Харкові.

Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що Росією пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Наразі відомо про двох постраждалих людей.

З’ясовуються деталі обстрілу та збирається інформація про постраждалих та руйнування.

Удари Росії по Україні - вибухи сьогодні

Російські війська паралельно наступу на фронті продовжують тероризувати українські міста ударами по цивільній інфраструктурі. Через регулярні обстріли Укренерго запровадило аварійні відключення світла у всіх регіонах країни, в тому числі в Києві.

Напередодні, 14 травня, ворог вгатив бомбами по житловому будинку в Харкові, понад 20 людей отримали ушкодження.

Вже в середу, 15 травня, противник атакував цивільний обʼєкт у Миколаєві. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 5 людей.

Також сьогодні вибухи прогриміли у Дніпрі. Близько 3.30 в районі міста Дніпро підрозділом Повітряне командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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