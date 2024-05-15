У Дніпрі прогриміли вибухи: росіяни атакували місто ракетами

Напередодні Повітряні сили попереджали про "швидкісну ціль", яка прямувала на місто.

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В Україні прогриміли нові вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/alarmukraine

У середу, 15 травня, в Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги. Громадян попереджали про ракетну небезпеку для міста.

Удар по Дніпру 15 травня - подробиці

О 13:27 моніторингова служба Повітряних сил писала про швидкісну ціль на Дніпро з південного сходу.

Також військовими спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

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У низці областей на сході було оголошено повітряну тривогу.

Вибухи у Дніпрі - головне

Як зауважує пресслужба повітряного командування "Схід", близько 3.30 в районі міста Дніпро підрозділом Повітряне командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Тим часом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про пошкодження інфраструктури внаслідок російської атаки.

"Попередньо - двоє загиблих. Є поранені. Їхня кількість, стан та інші обставини уточнюються", - написав Лисак.

Удари Росії по Україні - вибухи сьогодні

Російські війська паралельно наступу на фронті продовжують тероризувати українські міста ударами по цивільній інфраструктурі. Через регулярні обстріли Укренерго запровадило аварійні відключення світла у всіх регіонах країни, в тому числі в Києві.

Напередодні, 14 травня, ворог вгатив бомбами по житловому будинку в Харкові, понад 20 людей отримали ушкодження.

Вже в середу, 15 травня, противник атакував цивільний обʼєкт у Миколаєві. За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 5 людей.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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