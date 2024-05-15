В Україні сьогодні масовано вимикатимуть світло: в "Укренерго" назвали період часу

В енергосистемі є значний дефіцит електроенергії. Щоб його перекрити, здійснюється імпорт з 5 сусідніх країн. Українців закликали економити електроенергію.

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В Україні сьогодні масовано вимикатимуть світло/ колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні через значний дефіцит електроенергії будуть застосовуватися відключення світла для побутових та промислових споживачів.

Аварійні відключення можливі ввечері у середу, 15 травня, у пікові години енергоспоживання – у період з 18:00 до 23:00. Про це повідомили в "Укренерго".

"При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, "Укренерго" прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів. Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності", – йдеться у повідомленні компанії відео дня

Зазначається, що в енергосистемі значний дефіцит через похолодання, тому заплановано рекордний обсяг імпорту з максимальною потужністю. Упродовж доби імпорт електроенергії буде здійснюватися з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

Але для того, щоб запобігти аваріям в енергосистемі, "Укренерго" вимушене обмежувати споживання, зазначили в компанії.

Також в "Укренерго" закликали українців ощадливо використовувати електроенергію упродовж доби.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, в Україні також відключали світло ввечері 14 травня через те, що виник серйозний дефіцит електроенергії. У низці областей вводили графіки аварійних відключень.

Також вранці 15 травня по всій Україні були аварійні відключення світла. В Україні застосували аварійні відключення світла через брак електроенергії. Графіки відключень світла не діють. Українців закликали економити електрику.

Нагадаємо, в Раді зробили важливу заяву про відключення світла. В енергосистемі країни існує постійний дефіцит потужностей, закупівля електроенергії за кордоном не вирішує проблему, тому дефіцит може продовжувати зростати, розповів нардеп Олексій Кучеренко.

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