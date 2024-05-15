У Миколаєві пролунали потужні вибухи: росіяни атакували цивільний об'єкт

Після оголошення повітряної тривоги у місті Миколаїв пролунали потужні вибухи.

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У Миколаєві зафіксовано прильоти / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Вікіпедія

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у середу, 15 травня, у місті пролунали потужні вибухи. За декілька хвилин до вибуху у місті було оголошено повітряну тривогу.

"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях", - написав він у Telegram.

Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що відомо про 2 прильоти.

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"Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх", - написав він.

У Миколаєві прильоти / скріншот: Telegram

Хто такий Віталій Кім? Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Прильоти у Миколаєві: що відомо

У Telegram-каналі "Николаевский Ванёк" повідомили, що окупанти влучили по цивільному об'єкту в межах міста.

"Інформація про постраждалих уточнюється, чи оновлюватиметься згодом. повторених пусків ніяких не було. Зараз фіксують нову точку пуску в Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що РФ завдала ракетного удару по Миколаєву, є загиблі. Мер Миколаєва Олександр Сєнкєвич підтвердив вибух у місті, водночас, у Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про загрору ракетного удару. Відомо, що о приліт стався в межах міста Миколаїв.

РФ атакувала Суми ракетою. Російські окупанти вдарили ракетою по інфраструктурі передмістя Сум. Потужний вибух чули у багатьох районах обласного центру. Внаслідок цього є жертви.

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