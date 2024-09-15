В Україні обвалились ціни на популярний фрукт

Ціни на окремі продукти цієї осені суттєво впали. Подробиці читайте нижче - на Главреді.

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Ціни на продукти - що стало дешевшим на ринку / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Ціни на груші на оптових ринках упали на 32% у порівнянні з торішніми, пише EastFruit. Головна причина — сезонне збільшення фрукту і малоактивний попит оптових компаній.

Кіло груш "з рук" великим оптом обійдеться всього у 15-30 гривень. Це — на 25% дешевше, ніж тижнем раніше, зауважують журналісти.

Загалом, ціни на груші, починаючи з серпня, продовжують падати — "що є наслідком пропозиції продукції на ринку, яка постійно збільшується".

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Видання пояснює, що хорошій врожайності груш сприяли погодні умови взимку і навесні. А істотне збільшення фрукту негативно позначилося й на ціновій ситуації на ринку.

Також вказується, що у порівнянні з іншими країнами Східної Європи ціни на груші в Україні на зараз "найдоступніші".

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред, ціна на газованку може зрости майже у 2,5 рази. Комітет ВР рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо запровадження акцизу на води, зокрема мінеральні і солодкі води з ароматизаторами.

Нагадаємо, в Україні подорожчають продукти харчування через ріст цін на пальне. Якщо буде прийнятий законопроєкт щодо збільшення акцизного податку, що потягне за собою подорожчання бензину і дизельного палива, то це потягне за собою зростання цін на продукти.

Тоді як перший тиждень осені в Україні пройшов без значних cтрибків цін, хоча деякі продукти все ж подорожчали. Найбільше зросла вартість часнику, броколі та цвітної капусти.

Також очікується підвищення цін на м'ясну продукцію до 3% через зростання вартості кормів та вплив аномальної погоди.

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