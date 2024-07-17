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В Україні може удвічі зрости ціна на популярний продукт

Яна Ставська
17 липня 2024, 16:53
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Депутати пояснюють рішення "турботою про здоровʼя" населення, посилаючись на досвід оподаткування "приблизно 50 країн світу".
В Україні може удвічі зрости ціна на популярний продукт
Підскочать ціни на "Кока-Колу", "Фанту" і "Пепсі"/ Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Ціна на газованку може зрости майже у 2,5 рази. Комітет ВР рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо запровадження акцизу на води, зокрема мінеральні і солодкі води з ароматизаторами.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, "слуга" Данило Гетманцев пояснив рішення "турботою про здоровʼя" громадян.

Ініціатива передбачає запровадження специфічної ставки податку у розмірі 0,1 євро (4,5 гривні, — Главред) за 1 л напою. Платниками податку визначаються виробники та імпортери напоїв.

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Гетманцев також згадав досвід "приблизно 50 країн світу" на податки на солодкі напої у різних формах, похваливши їх за "інноваційне" впровадження податкової політики "для досягнення цілей охорони здоров’я".

"Запровадження акцизного податку на солодкі напої відповідає Директиві ЄС 2020/262 від 19 грудня 2019 року. Статтею 1 загальних положень цієї Директиви встановлено, що для визначення загального режиму оподаткування акцизами держави-члени можуть накладати податки на товари, що не є підакцизними", — стверджує депутат.

Як зауважує нардеп, член Комітету Ярослав Залізняк, згідно з розрахунком Мінекономіки, ціна на напої зросте приблизно на 4 грн на літр. Сам депутат відповів, що не голосував за рішення, оскільки "не розуміє, як це можна адмініструвати нормально".

Ціни на продукти і пальне в Україні - що може "підскочити"

Нагадаємо, Верховна Рада під час голосування 4 липня прийняла у першому читанні законопроєкт №11256-2, через який різко збільшиться вартість бензину і дизельного пального для споживачів – як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне – на 2,0 грн/л.

Зокрема, вже з 1 вересня акцизний податок може збільшитися наступним чином:

  • на бензини – із поточних 213,5 до 359 євро за 1000 л;
  • на дизель – із поточних 139,5 до 330 євро;
  • на скраплений газ – з поточних 52 до 70 євро (може бути до 277 євро в основній редакції).

Якщо буде ухвалено законопроєкт, що потягне за собою подорожчання бензину і дизельного палива, то це потягне за собою зростання цін на продукти.

Варто зауважити, що підвищення цін на українському ринку продовольства буде зумовлено підвищенням собівартості виробництва і подорожчанням витрат виробників на виробництво самої продукції.

Хто такий Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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Верховна Рада Данило Гетманцев ціни на продукти питна вода
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