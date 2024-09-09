В Україні різко 'злетіли' ціни на продукти у перший тиждень осені: що подорожчало

У фруктово-ягідному сегменті продовжують зростати ціни на баштанні - диню та кавун, повідомили в EastFruit.

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Як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Перший тиждень осені в Україні пройшов без значних cтрибків цін, хоча деякі продукти все ж подорожчали. Найбільше зросла вартість часнику, броколі та цвітної капусти. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, попит на картоплю значно зріс, що призвело до підвищення її ціни. Нині картоплю продають по 12-15 грн/кг, а тижнем раніше її реалізували по 10-12 грн/кг.

Тим часом тепличні комбінати були змушені знизити ціни на огірки до 30-40 грн/кг, хоча ще недавно верхня межа ціни досягала 50 грн/кг.

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Ціни на цвітну капусту та броколі також відчутно змінилися. Цвітна капуста подорожчала з 45-55 грн/кг до 55-60 грн/кг, а броколі - з 30-50 до 55-60 грн/кг. Також з 60-120 грн/кг до 80-140 грн/кг піднялися ціни на часник.

Натомість ціни на кабачки та баклажани в Україні знизились. Кабачки подешевшали з 12-20 грн/кг до 10-23 грн/кг, а баклажани - з 15-20 грн/кг до 9-15 грн/кг.

Щодо фруктів та ягід, то на ринку триває підвищення цін на баштанні. Вартість дині зросла з 25-30 грн/кг до 30-40 грн/кг. Кавуни продають 11-17 грн/кг, тоді як тижнем раніше їх вартість становила 10-13 грн/кг.

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Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні значно знизилися ціни на деякі продукти. Ціни на білокачанну капусту впали з 20-25 грн/кг до 17-20 грн/кг, а морква подешевшала з 12-15 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Також зросла ціна картоплі через чутки про дефіцит якісного врожаю. Аналітики EastFruit повідомляють, що картоплю продають за ціною від 12 до 18 грн/кг.

Як повідомляв Главред, восени ціни на м'ясну продукцію можуть зрости до 3% через підвищення вартості кормів і вплив аномальної погоди, повідомила науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець. Вартість кормів, яка складає близько 70% собівартості м'яса, зросте через можливе зменшення врожаю зернових і проблеми з енергопостачанням.

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