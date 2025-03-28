Чи підвищать в Україні мінімальну зарплату в 2025 році: остаточна відповідь

Шмигаль пояснив, що відбуватиметься з мінімальними зарплатами в Україні.

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Шмигаль зробив заяву про зарплати в Україні / Колаж: Главред, фото: https://t.me/Denys_Smyhal, bank.gov.ua

Коротко:

Уряд не планує підвищувати мінімальну зарплату

Мо мінімальна зарплата залишиться на тому ж рівні, на якому є зараз

Упродовж року мінімальна заробітна плата в Україні не змінюватиметься. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді України.

"У бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено", - сказав він. відео дня

При цьому прем'єр додав, що мінімальна зарплата буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз.

Нагадаємо, відповідно до Закону, "Про Державний бюджет України на 2025 рік" мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 тисяч гривень.

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Нагадаємо, підвищення мінімальної зарплати в Україні не передбачено через наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема меморандуму з МВФ, про це заявив народний депутат Богдан Кицак. Він наголосив, що потенційне підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків державного бюджету за заробітними платами на державних підприємствах - вчителів, лікарів, інших державних службовців.

З 1 березня 2025 року в Україні, як повідомляв Главред, провели щорічне підвищення пенсій. Воно торкнулося понад 10 мільйонів людей похилого віку, а виплати збільшилися на 11,5%.

Водночас для працюючих пенсіонерів, починаючи з 1 квітня, пенсійні виплати зростуть для майже 630 тисяч осіб. Таким чином, середня пенсія складає 6345 гривень.

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Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

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