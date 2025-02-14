В Україну повернули тіла захисників з низки напрямків фронту, а також з моргів на території Росії.

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В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників/ колаж: Главред, фото: 4 танковая бригада, pixabay.com

Коротко:

Тіла 757 полеглих українських воїнів були повернуті в Україну

Правоохоронці у найкоротші терміни будуть встановлювати особи загиблих

В Україну у п’ятницю, 14 лютого, за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 757 полеглих українських воїнів.

Про це повідомили у Координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що з числа повернених "на щиті" захисників є загиблі з таких напрямків: Курахівського Покровського, ⁠Бахмутського, ⁠Вугледарського, Луганського та Запорізького.

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Також в Україну повернули деякі тіла з моргів на території країни-агресорки Росії.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", – зазначили в Координаційному штабі.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо закінчення війни. Зеленський наголосив, що під час розмови із Дональдом Трампом він почув сильні сигнали для України та анонсував свій візит до Саудівської Аравії.

Також раніше Зеленський попередив про новий наступ ворога з півночі. Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на Білоруському напрямку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зробив заяву про завершення війни в Україні. Прем'єр-міністр Індії підтримав ініціативи Доналда Трампа.

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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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