В Україну повернули тіла 757 загиблих військових із 5 напрямків фронту

З моргів на території Росії повернено 34 загиблих українських військових.

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В Україну повернули тіла загиблих військових / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, unsplash

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив, що Україна повернула на підконтрольну територію тіла 757 загиблих воїнів. Це захисники, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Як повідомив Коордштаб в Telegram, серед повернених "на щиті" оборонців:

451 захисник з Донецького напрямку;

71 з Бахмутського напрямку;

⁠51 з Вугледарського напрямку;

13 з Луганського напрямку;

137 із Запорізького напрямку.

З моргів на території Росії повернено 34 загиблих українських військових.

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Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

Повернення загиблих захисників також сприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що окупанти цинічно розстріляли 5 військовополонених ЗСУ на Запоріжжі. Відомо, що росіяни здійснили злочинні дії 24 листопада 2024 року у Пологівському районі, де тривають активні бойові дії. Ворог взяв у полон шість військових ЗСУ, після чого цинічно розстріляв п'ятьох.

Додому повернулися українські військові із російського полону. Володимир Зеленський повідомив, що серед військових, яких вдалося повернути, є захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери.

Окупанти розстріляли бійців ЗСУ біля Времівки. Представниця прокуратури зазначила, що розслідування ускладнюється, адже слідчі не можуть отримати доступ до місця злочину через активні бойові дії.

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