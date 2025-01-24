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Зниження віку мобілізації в Україні до 18 років: експерт оцінив вимогу США

Олексій Тесля
24 січня 2025, 14:45
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У Дональда Трампа можуть підтримати ідею зниження віку призовників, не виключає Віталій Кулик.
Мобілізація в Україні, призовники
В Україні дискутують щодо зниження віку призовників / УНІАН

Важливо:

  • У США наполягали на зниженні віку призовників
  • У Трампа можуть підтримати цю ідею

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував питання щодо вимог міжнародних партнерів стосовно зниження віку призовників до 18-25 років.

"Прив'язка до зниження віку призовників - це лише один зі способів, який колишня демократична адміністрація Байдена намагалася використати, щоб приховати власні помилки і бездіяльність", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт не виключив, що у Дональда Трампа можуть підтримати цю ідею, але це не є базовим питанням на порядку денному.

Зниження віку мобілізації в Україні до 18 років: експерт оцінив вимогу США
/ фото: Главред

"Перше питання - це оптимізація управління. Воно стосується чиновників, які були залучені до співпраці з адміністрацією Байдена або мали занадто тісні зв'язки з демократами. Після виборів у Сполучених Штатах цей процес почав озвучуватися. У списках, наприклад, є деякі радники президента України", - пояснив він.

Аналітик каже, що друге питання - це оптимізація витрат. Йдеться про питання військового керівництва і раціональності використання військової техніки та допомоги, наданої Україні.

"Якщо ми говоримо про економіку, то тут виникає питання, як можливо, що виділяється значна кількість коштів на цивільні пріоритети замість розв'язання нагальних проблем, пов'язаних з обороною", - пояснив він.

За його словами, викорінення фактів кричущої корупції, ефективна боротьба з корупційною системою - це теж питання, які ставитиме нова адміністрація США.

"Крім того, це питання стосується нашої так званої антикорупційної системи. За демократів ми створили велику кількість антикорупційних органів, але досі не маємо жодного випадку реального покарання корупціонера-чиновника високого рівня", - вказав співрозмовник.

"Це питання також постане на порядку денному в розмові з адміністрацією Трампа. Тому на нас чекає дуже складний і предметний діалог між Києвом і Вашингтоном", - додав Кулик.

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік професій для бронювання. Зарплата заброньованих працівників має становити щонайменше 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ.

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки спростували заяву нардепа і повідомили, що особи, які підлягають мобілізації та працевлаштувалися, можуть бути заброньовані за стандартною процедурою, як і всі інші.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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мобілізація Віталій Кулик
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