В Україні "злетіли" ціни на популярний овоч із борщового набору: в чому причина

В Україні продовжує дорожчати морква / Tochka.net

В нашій країні вкотре подорожчала морква - причина скорочення виробництва і несприятлива погода, повідомляє EastFruit.

Відомо, що дощі зараз йдуть майже по всій Україні і це не дозволяє виробникам продовжити збір овочів, в тому числі моркви, що сприяє подальшому зростанню цін.

Експерти кажуть, що ця ситуація нетипова, оскільки у вересні, як правило, пропозиція української овочевої продукції на ринку сягає своїх максимальних значень, а ціни залишаються досить низькими.

У такій ситуації українським фермерам вже другий тиждень поспіль підвищують ціни на моркву. Сьогодні морква надходить у продаж по 17-22 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Також такі високі ціни на моркву ключові гравці ринку пов'язують з істотним скороченням виробництва. У підсумку більшість фермерів вже заявили про рішення закладати якісну продукцію на зберігання, через що пропозиція цієї продукції на ринку дещо скоротилася.

В даний час морква в Україні вже коштує в середньому в 3,2 рази дорожче, ніж у другій половині вересня 2021 року.

Згідно з даними сайту Мінфіну, інші овочі також зросли в ціні:

картопля - 11,13 грн / кг;

цибуля біла - 79,90 грн / кг;

огірки - 72,45 грн / кг;

перець болгарський жовтий - 140,90 грн / кг;

помідори червоні - 73,86 грн / кг;

буряк - 13,45 грн / кг;

часник - 115,96 грн/кг.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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