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В Україні "злетіли" ціни на популярний овоч із борщового набору: в чому причина

29 вересня 2022, 04:40

Сьогодні морква надходить на продаж по 17-22 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Морква
В Україні продовжує дорожчати морква / Tochka.net

В нашій країні вкотре подорожчала морква - причина скорочення виробництва і несприятлива погода, повідомляє EastFruit.

Відомо, що дощі зараз йдуть майже по всій Україні і це не дозволяє виробникам продовжити збір овочів, в тому числі моркви, що сприяє подальшому зростанню цін.

Експерти кажуть, що ця ситуація нетипова, оскільки у вересні, як правило, пропозиція української овочевої продукції на ринку сягає своїх максимальних значень, а ціни залишаються досить низькими.

У такій ситуації українським фермерам вже другий тиждень поспіль підвищують ціни на моркву. Сьогодні морква надходить у продаж по 17-22 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Також такі високі ціни на моркву ключові гравці ринку пов'язують з істотним скороченням виробництва. У підсумку більшість фермерів вже заявили про рішення закладати якісну продукцію на зберігання, через що пропозиція цієї продукції на ринку дещо скоротилася.

В даний час морква в Україні вже коштує в середньому в 3,2 рази дорожче, ніж у другій половині вересня 2021 року.

Згідно з даними сайту Мінфіну, інші овочі також зросли в ціні:

  • картопля - 11,13 грн / кг;
  • цибуля біла - 79,90 грн / кг;
  • огірки - 72,45 грн / кг;
  • перець болгарський жовтий - 140,90 грн / кг;
  • помідори червоні - 73,86 грн / кг;
  • буряк - 13,45 грн / кг;
  • часник - 115,96 грн/кг.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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морквина ціни на продукти
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