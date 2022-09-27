В Україні злетіли ціни на популярний вид м'яса: скільки доведеться заплатити

Найбільше подорожчала куряча гомілка. Середня вартість - 75,45 грн, що на 5,60 грн більше проти ціни в серпні (69,85 грн).
В українських супермаркетах "злетіли" ціни на курятину - так, кілограм філе зараз коштує 135,6 грн, що на 2,10 грн перевищує середньомісячну ціну місяцем раніше, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Згідно з моніторингом, в окремих мережах супермаркетів у серпні вартість одного кілограма курячих стегон була на рівні 95,85 грн. Зараз ціна становить:
- Novus-96,99 грн;
- Varus-96,90 грн;
- Auchan-99,50 грн.
Однак найбільше подорожчала куряча гомілка. Середня вартість - 75,45 грн, що на 5,60 грн більше за ціни в серпні (69,85 грн).
У магазинах зараз ціни такі:
- Novus-79,99 грн;
- Varus-70,90 грн;
- Auchan-96,90 грн.
Також істотно змінилася ціна курячого філе. У серпні середня ціна на продукт становила 133,50 грн, а зараз вартість зросла до 136,27 грн. У супермаркетах ціни сягають:
- Novus - 144 грн;
- Varus - 129,90 грн;
- Auchan - 134,90 грн.
Ціни на продукти
Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.
За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.
Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.
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