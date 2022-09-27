В Україні злетіли ціни на популярний вид м'яса: скільки доведеться заплатити

У супермаркетах влетіли ціни на курятину / Reuters

В українських супермаркетах "злетіли" ціни на курятину - так, кілограм філе зараз коштує 135,6 грн, що на 2,10 грн перевищує середньомісячну ціну місяцем раніше, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Згідно з моніторингом, в окремих мережах супермаркетів у серпні вартість одного кілограма курячих стегон була на рівні 95,85 грн. Зараз ціна становить:

Novus-96,99 грн;

Varus-96,90 грн;

Auchan-99,50 грн.

Однак найбільше подорожчала куряча гомілка. Середня вартість - 75,45 грн, що на 5,60 грн більше за ціни в серпні (69,85 грн).

У магазинах зараз ціни такі:

Novus-79,99 грн;

Varus-70,90 грн;

Auchan-96,90 грн.

Також істотно змінилася ціна курячого філе. У серпні середня ціна на продукт становила 133,50 грн, а зараз вартість зросла до 136,27 грн. У супермаркетах ціни сягають:

Novus - 144 грн;

Varus - 129,90 грн;

Auchan - 134,90 грн.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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